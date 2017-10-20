Soyu tükenen Meksika yunusu yakalanıp geri bırakıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Bilim insanları, Meksika\'da Kaliforniya Körfezi yakınlarına özgü ve soyu tükenen memeli bir deniz canlısı olan Meksika yunusu (vanquita) yakaladı.

Meksika Çevre Bakanı Rafael Pacchiano\'nun açıklamasına göre, bilim insanlarının \"Meksika Yunusu Koruma Projesi (VaquitaCPR)\" koruma projesi ve yardımlarıyla yakaladıkları dişi yavru, stres belirtileri göstermesi nedeniyle yeniden doğaya bırakıldı.

Pacchiano açıklamasında, \"Daha önce kimse bir Meksika yunusu yakalayıp kısa bir

süreliğine de olsa bakımını yapmadı. bir Meksika yunusunun soyunun tükenmesini durdurabileceğimize inanıyorum\" dedi.

Yakalanan bir Meksika yunusunun altı aylık olduğu tahmin ediliyor. Yapılan açıklamaya göre yavru bir Meksika yunusu, \"deniz kuvvetleri veterinerliği tarafından gözlemlendi ve stres belirtileri nedeniyle yeniden doğaya bırakıldı.\"

Meksika yunusu ne kadar süre boyunca gözlem altında tutulduğu bilinmiyor fakat çekilen bir fotoğraf, yavrunun San Felipe açıklarındaki bir deniz teleğinde yüzdüğünü gösteriyor.

Açıklamaya göre Meksika yunusu yavrusu, yakalandığı yer olan Kaliforniya Körfezi\'ne geri bırakıldı.

Meksika yunusu, alınan doku örnekleri, çeşitli kuruluşlarla paylaşıldı.

Kuruluşlardan biri olan San Dieo Frozen Zoo\'nun doku örneklerini inceleyip genetik dizilim yapacağı bildirildi.

Meksika yunusunun, başarılı yakalanışı, geçen hafta Meksika hükümetinin öncülük ettiği ve San

Felipe\'de başlayan çabalara bir umut oldu.

Amacın nesli tükenmekte olan hayvanları, korunaklı bölgelerde yetiştirme programıyla bu tehlikeden kurtarmak olduğu belirtildi. (Fotoğraflı)