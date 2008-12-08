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Çevre

Soytarılık yapmayı bırakın, ciddi olun!’

Polanya'da düzenlenen 187 ülkeden konuşmacının katıldığı iklim konferansını yaklaşık 5 bin aktivist protesto etti.

08 Aralık 2008 02:00

Polanya’nın Ponzan kentinde düzenlenen 187 ülkeden konuşmacının katıldığı iklim konferansını yaklaşık 5 bin aktivist protesto etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Polonya’nın Poznan kentinde sürerken, kent sokaklarındaysa gezegeni kurtarmaya yönelik önerileri bilimkurgu ürünleri olarak yorumlayan ve liderleri soytarılık yapmakla suçlayan aktivistler gerçek çözüm çağrısı yaptı. Kutup ayısı, şeytan, penguen, palyaço kostümleri giymiş 5 bin aktivist, liderleri uyarmak için sokaklarda ‘Kaybedecek zaman yok’ sloganları attı. (AFP)

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