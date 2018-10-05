Soylu'nun talimatının ardından İstanbul Valiliği'nden 'Akşener' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef göstermesinin ardından bir grup MHP'li Akşener'in evinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" açıklaması yaptı.

Soylu'nun talimatının ardından valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı. Valilik, olay hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir."

Ne olmuştu?

Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'e yönelik, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'ye tepki gösteren Akşener Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Demirden korksak trene binmezdik" ifadesini kullanarak İyi Parti Genel Merkezi'nin adresini paylaştı.

Akşener paylaşımının devamında Bahçeli'yi "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz sayın Bahçeli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" sözleriyle eleştirdi.