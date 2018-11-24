Soylu'nun Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözlere verilen karara tepki: Hakka sığınırsınız adaletin öylesinden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği "şerefsiz, alçak, düzenbaz" sözleriyle ilgili, kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Karar yazarı Akif Beki kararı eleştirdiği yazısında, "Mahkeme, bu sözleri ‘ağır eleştiri’ olarak ifade özgürlüğü kapsamında görmeyip de ne yapacaktı? Adamına göre mi karar verecekti! " ifadesini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soylu'nun, Man Adası belgeleriyle ilgili olarak iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözlerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Beki'nin "Adamına göre hukuktan Hakka sığınmaya" başlığıyla (24 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Güçlünün haklı olmadığı, haklının güçlü olduğu, hani o hukukun üstünlüğüne dayalı düzen, ancak böyle kurulabilir zaten.

Hem ana muhalefet partisinin genel başkanı olacaksınız, siyasetçiliğe soyunacaksınız...Hem de bir bakan, size ‘şerefsiz, alçak, düzenbaz’ gibi rahatsız, hatta şoke edici eleştiriler getiremeyecek mesela...

Soluğu mahkemede alıp eleştiri hakkını kullanan karşıtınızı şikayet edeceksiniz hemen, hakaret suçlamasıyla cezalandırılmasını isteyeceksiniz.

Eleştiriye katlanamayacaksan ne işin var siyasette, git evinde otur demezler mi?

Neyse ki ölçülü ve orantılı kararlarıyla bilinen bir yargımız var.

Mahkeme, bu sözleri ‘ağır eleştiri’ olarak ifade özgürlüğü kapsamında görmeyip de ne yapacaktı? Adamına göre mi karar verecekti!

Hakka sığınırsınız adaletin öylesinden, iyi ki bizden uzak.