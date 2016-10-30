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"Soylu'nun 'Elimizde PKK yöneticisi var' dediği kişi Bahoz Erdal'la bağlantılı" iddiası

PKK'lının, Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlarda yakalandığı iddia edildi

30 Ekim 2016 14:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden birinin ele geçirildiği yönündeki açıklamasında bahsettiği kişinin, PKK’nın üç liderden birisi olan ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin ile bağlantılı bir kişi olduğu öne sürülüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yakalanan kişinin Fehman Hüseyin’in yardımcısı ve aynı zamanda Diyarbakır bölge sorumlusu İskan Akyüz’ün sağ kolu Serhat Karayazı kod isimli PKK’lı olduğu iddia ediliyor. Karayazı’nın, Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlarda yakalandığı, ardından da tutuklandığı ifade edildi. 

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İçişleri BakanlığıSüleyman SoyluPKKBahoz ErdalFehman Hüseyinİskan AkyüzSerhat Karayazı

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