“Soylu'nun bahsettiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı”

Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ipuçlarını verdiği, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının ‘FETÖ’ konusunda ortak yürüteceği operasyonun ayrıntılarının ortaya çıktığını yazdı. Cumhuriyet, gizli tutulan çalışmanın konusunun “ardışık arama” olduğu ifade etti.

Cumhuriyet’te Alican Uludağ’ın imzasıyla yayınlanan haber özetle şöyle:

“İki bakanlığın yürüttüğü ortak çalışmanın büfe ve ankesörle telefonlardan yapılan 'Ardışık arama' üzerine olduğu öğrenildi. Soruşturma kaynaklarının Bylock’tan daha önemli bir 'Delil' olarak nitelendirdikleri 'Ardışık arama' yöntemini kullanan FETÖ imamlarıyla irtibata geçen kamu görevlilerine önümüzdeki dönem kapsamlı şekilde operasyon yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda gözaltına alınanların yüzde 30’nun üzerinde kişinin 'İtirafçı' olmasını dikkate alan iki bakanlık, tamamlayacağı çalışma ile FETÖ’nün devletteki yapılanmasını önemli ölçüde deşifre etmeyi planlıyor.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının gizli tuttuğu çalışmanın konusunu 'Ardaşık arama'nın oluşturduğunu bildirdi. Buna göre, iki bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ mensuplarının deşifre edilmesinde 'Büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama' üzerinde etkin şekilde duruyor. Çalışmada, bu yeni delilin soruşturmalarda nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıların belirlendiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yapılan 217 bin kişinin gözaltına alındığı 62 bin operasyonun 433’ünü 'Ardışık arama' operasyanları oluşturdu. FETÖ üyelerinin, deşifre olmamak için kullandığı bu yönteme göre örgüt abisi, sorumlu olduğu üyeleriyle büfe veya ankesörlü telefonlardan arayarak haberleşiyor. Özellikle bu yöntem, TSK’deki askerlerden sorumlu olan imamlar tarafından sıkça kullanılıyor. Bu yolla örgütle irtibatlı askere, buluşma günü, saati ve yeri bildiriliyor. Savcılıklar, geçmişe dönük büfe ve ankesörlü telefon kayıtları üzerinden yaptığı araştırmada ardışık şekilde yapılan aramayı şüpheli olarak kayda geçiriyor. Bu yolla örgüt üyeleri deşifre oluyor. Bu yöntem, devlet içinde Bylock kullanmayan ve halen deşifre edilmemiş örgüt üyelerinin tespit edilmesini sağlayacak.”