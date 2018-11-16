Soylu'dan eski ABD Büyükelçisi John Bass'a suçlama: Afganistan'daki Afyon üretimi o gidince arttı

T24 ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Eylül 2014’den Ekim 2017’ye kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapan ve halen ABD’nin Afganistan Büyükelçisi görevini yürüten John Bass’a yönelik çarpıcı suçlamalarda bulundu. Soylu, isim vermeden, “Sadece Suriye değil, aslında bir problemimiz daha var, bu da Afganistan kaynaklı düzensiz bir göçtür. Şunu açık ve net söyleyeyim: Burada Amerika net bir oyunla karşı karşıyadır. Amerika’nın Afganistan’daki Büyükelçisi kimdir? 15 Temmuz darbesindeki Büyükelçidir. Peki, afyon üretimi en çok ne zaman artmıştır? O, oraya gittikten sonra. Peki, bir soru daha: Afganistan kaynaklı düzensiz göç ne zaman artmıştır? O adam oraya gittikten sonra” dedi.

Soylu, bakanlığın 2018 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri sırasında, uyuşturucu ticareti konusundaki Türkiye odaklı trafiği açıkladı. Soylu, şunları söyledi:

270 ton bonzai malzemesi

“Dünyada yakalanan eroinin yüzde 6’sı ki Afganistan’da son bir yılda afyon üretiminin ne kadar yükseldiğini huzurunuzda ifade etmiştim. Avrupa'da yakalanan extacy tabletin de yüzde 71'i kolluk birimlerimiz tarafından ele geçirilmiştir. Şu anda gizli olarak yürüttüğümüz ve yakaladığımız bir soruşturmada 270 ton bonzai sevk edebilecek bir malzeme yakaladık, önemli bir rakam veriyorum. Ve bunun transfer merkezî batıdır. Batı bu konuda en ufak bir şey yapmamaktadır. Doğu’dan doğal uyuşturucu, Batı’dan da kimyevi, kimyasal uyuşturucu maalesef Türkiye gibi ülkeleri rota ortaya koyarak bir tarafı batıya bir tarafı da doğuya nakledilmektedir.”

1,5 milyar dolar gelir

Soylu, PKK’nın uyuşturucudan yıllık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiğini belirterek, “PKK'nın para ve zehir tarlalarını kurutuyoruz ve biraz önce söyledim, uyuşturucuya bağlı ölümlerde –ki bu rakam da önemli- 2013 yılından sonra hızlı bir yükseliş yaşandı ama dünyada yaşanan yükselişi de özellikle bu sunumumun başında size ifade ettim. 232’den 2017’de 941 rakamına ulaşıldı. Hani ben bir laf söyledim de herkes beni eleştirdi ya. Aslında ürküntüm 941 rakamını benim görmemle başladı ve müdahalemiz ve mücadelemiz bu rakamın aşağı düşürülmesi olmalıydı” dedi.

228 ölüm

Bu yıl eylül sonu itibarıyla rakamın 228 olduğunu kaydeden Soylu, “Biz eğer bu rakamı yıl sonu itibarıyla 550 civarında, tutabilirsek trendi aşağı indirmiş oluruz.

Menşei ABD

Soylu, ABD’nin eski Türkiye, şimdiki Afganistan Büyükelçisi Bass’ı isim vermeden suçlayarak, şöyle devam etti:

“Güya Afganistan’a barış getirdiler. Türkiye burada doğu sınırları açısından ciddi bir göç baskısı altındadır, bunun menşei de Amerika’dır. Bu kadar açık ve net, çok net söylüyorum. Afganistan’ı kim idare ediyor? Kim yönetiyor Afganistan’ı? Düzensiz göçmen sayısı 45 bin 259 iken bu sayı 2018’de 90 bin 334 olmuştur. Afganistan kökenliler ağırlıklı olmak üzere bu yıl illegal giriş yapan yabancılardan 49 bin 523 kişi sınır dışı edilmiştir. Gittiğimiz heyetlerin hepsine söylüyorum: Amerika’ya baskı kurun, Afganistan’daki bu regülasyonu ortaya koysun, bu kadar açık ve net çünkü size bir rakam daha vereyim:

26 bin Afgan’ı geri götürdük

Şu anda Ege Denizi’nden karşıya geçerken yakaladığımız göçmenlerin yüzde 45’i Afganlılardır ve size bir rakam daha vereyim, biz bu konuda dünyada yapılmayan bir işi gerçekleştirdik, bunu da Afgan Hükûmetiyle beraber yaptık: Şu ana kadar, bakın, 65 Afganlının Afganistan’a gitmesi konusunda Almanya’da Hükûmet krizi çıktı; İçişleri Bakanı, Başbakan, takip ettiniz. İngiltere İçişleri Bakanı göç meselesi yüzünden istifa etti, biz 26 bin Afganlıyı hem de hiçbirinin burnu kanamadan buradan aldık, charter’la, normal tarifeli seferlerle Afganistan’a götürdük şu son yedi, sekiz ay içerisinde. Bu, göç konusunda çok başarılı bir operasyondur, kimsenin de ruhu duymadı ve bunu Afganistan’la birlikte yaptık.

Hedef şehir içi trafiğini belediyeye devretmek

Soylu, trafik konusunda da ilginç bilgiler verdi ve “Hedefimiz, şehir içi trafiğin belediyelere devredilmesidir. Bunun altını çiziyoruz. Bu konudaki altyapı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Buna ilk önce park, lambadan başlayacağız. İlk önce büyük şehirlerden başlayacağız. Ellerinde her türlü yetki var. İstediği zaman istediği güzergâhı koyuyor, istediği güzergâha istediği minibüsü, istediği aracı koyuyor ama nitelikli hizmet vermeye çalıştığı zaman topu başka tarafa atıyor. Bizler denetim olarak görevimizi ortaya koyacağız, belediyeler de yerel yönetimler de bu görevleri… Yani bundan sonra hepimizin en önemli görevi, belediyelerin nitelikli hizmet üretmesini sağlayabilmektir” dedi.