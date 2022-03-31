Soylu yine LGBTİ+'ları hedef aldı: Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok, hepsinin kökü dışarıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBT derneklerini hedef alarak, "Cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytuculuk, PKK'cılık, DHKPC'cilik bunların büyük bir bölümü sivil toplum adı altında geliştirmektedir. Bunların her bir kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışanların kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok. Hepsinin kökü dışarıdır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin kapanışına katıldı. Burada konuşan Soylu, "2021 yılında herhalde 5 milyon dolar vardır. Toplam 25 milyon dolar LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor" açıklamasını yaptı.

"Erkekle erkeğin ve kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor"

Soylu, Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'deki derneklere yardım edildiğini iddia ederek, “Cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytuculuk, PKK'cılık, DHKPC'cilik bunların büyük bir bölümü sivil toplum adı altında geliştirmektedir. Bunların her bir kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışanların kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok. Hepsinin kökü dışarıdır. Adam Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor. Erkekle erkeğin ve kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor, ben bunu görmeyeyim. LGBT'cilik yapıyor, bunu görmeyeyim. Bizim sadece kamu görevimiz yok, biz insanız” açıklamasında bulundu.

2016-2020 yılları arasında Türkiye'de kurulmuş 22 LGBTİ derneğine toplam 20 milyon 127 bin dolar yardım yapıldığını savunan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Acaba bunlara gelen fonlara yardım mı demek lazım, yoksa stratejik yatırım mı?"

"2021 yılında herhalde 5 milyon dolar vardır. Toplam 25 milyon dolar LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor. İdlib'te, Bangladeş'teki kamplarda gördüğüm sefilliği, dramı başka hiçbir yerde görmedim, günlerce etkisinde kaldım samimiyetle söylüyorum. Batılı ülkelerden oralara bu kadar sistemli, bu kadar kolay ve hızlı para bulabilmemiz mümkün değil.Sistemli diyorum çünkü bahsettiğim bu 25 milyon küsür dolar yardım, her yıl belli oranda artarak gelmiş.

2016 yılında yıllık 1.7 milyon dolar, 2019'da 5.3 milyon dolar, pandemi etkisiyle 2020'de düşmüş. Düşmüş hali 4.2 milyon dolar. Bu yıl 5 milyon dolar, hiç boş bırakmamışlar, hiç parasız bırakmamışlar. Bir başka kıyas daha yapayım; yurtdışından gelen yardımları, konularına göre ayırdığımızda, bir yanda 22 LGBTİ derneğine gelen 25 küsür milyon doları tutun.

Şöyle bir tablo ifade etmek isterim. Yurtdışı yardım alınan 20 kategori içinde 4'üncü en büyük kategori, 84.6 milyon dolarla ‘hak ve savunuculuk dernekleri' olarak görünüyor. 2018-2020 arasında toplam 1.5 milyon TL; 250 bin dolar, 200 bin euro ve 175 bin İngiliz sterlini dış yardım almış. Faaliyetleri arasında ne var biliyor musunuz? Erişim engeli kararı verilmiş internet sitesi içeriklerini, kendi sosyal medya hesaplarından erişime açmak. Yani aslında, sizin kamu düzeninizle, kanunlarınızla, kurumlarınızla, sizin kamu düzeninizde aldığınız kararları delmek, onları yok saymak. Şimdi insan ister istemez şunu sorguluyor, acaba bunlara gelen fonlara yardım mı demek lazım, yoksa stratejik yatırım mı? Biz bu stratejiye yabancı değiliz."