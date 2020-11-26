Soylu ve HDP'liler arasında 'terörist' tartışması: Kral çıplak diyen herkes terörist

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'terörist' tartışması çıktı. Çepni, sendikalı işçileri savunarak; “Dün kadınlara su sıkıldı. Terörist mi onlar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Onlar terörist değil de senin arkadaşların terörist. Dağda hakkını savundukların terörist” deyince Çepni, “Şimdi, siz bir cümleyi ‘HDP ve terör’ kelimesini kullanmadan kurabilirseniz o zaman konuşacağız. ‘Kral çıplak’ diyen herkes terörist. Şimdi, sizin politikanız bu” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, sendikalı işçilerin Ankara’ya yürümesine izin verilmemesine tepki göstererek “Dün kadınlara su sıkıldı. Terörist mi onlar” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Onlar terörist değil de senin arkadaşların terörist. Dağda hakkını savundukların terörist” deyince Çepni, “Şimdi, siz bir cümleyi ‘HDP ve terör’ kelimesini kullanmadan kurabilirseniz o zaman konuşacağız. ‘Kral çıplak’ diyen herkes terörist. Şimdi, sizin politikanız bu” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, sendikalı işçilerin Ankara’ya yürümesine izin verilmemesine tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Soylu, “Dayak mı yiyorlar” diye sordu. Çepni, “Dün kadınlara su sıkıldı. Ne oldu? Terörist mi onlar” dedi.

Soylu, “Onlar terörist değil de senin arkadaşların terörist. Dağda hakkını savundukların terörist” deyince Çepni, “Şimdi, siz bir cümleyi ‘HDP ve terör’ kelimesini kullanmadan kurabilirseniz o zaman konuşacağız. Bana dün yaşananları açıklarsanız, Kaz Dağları’ndakileri açıklarsanız, Ünye’de, Kirazlıtepe’de yaşananları, köyüne sahip çıkan köylülere yapılan işkenceyi anlatırsanız anlayacağım. Şimdi, dün HDP’ye oy veren 6 milyon insan, en basit ifadeyle ikiyle çarpsan 15 milyon insan teröristti, şimdi bugün HDP’ye üye olmayan, HDP’ye oy vermeyen ‘kral çıplak’ diyen herkes terörist. Şimdi, sizin politikanız bu” dedi.

Bakan Soylu ve HDP’li Çepni arasındaki tartışmaya AKP’liler de dahil oldu. AKP sıralarından gelen tepkiler üzerine Çepni, “Bu bütçe halka düşman bütçedir. Bu Bakanlık da bunun Bakanlığıdır. Çıkardığınız bütün yasalar, bugüne kadar konuştuğumuz bütün bütçelerde halk için tek bir madde yoktu” dedi. Karşılıklı tartışma sertleşince Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara verdi.

ANKA