AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, dün yaptığı konuşmada "bu milletin Menderes’ini Özal’ını alanlara, milletin Erdoğan’ı vermeyeceğini ve sahip çıkacağını" söyledi. Türkiye’nin net bir şekilde Başkanlık sistemine ihtiyacı olduğunu da savunan Soylu, "Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilelebet ve ebedi başkanıdır" dedi.

Partisinin Malatya İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere Malatya’ya gelen Süleyman Soylu, parlamenter sistemin her yerde Türkiye’nin ayağına bağ olduğunu öne sürdü.

Soylu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye’de Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemini kendisi için istememektedir. Türkiye’nin geleceği için istemektedir. Zaten önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı sürecinde sayın başbakanımız Cumhurbaşkanlığına aday olduktan sonra 5+5 ya da 4+4, 10 yıl Türkiye’nin başındadır. Onun karizması, onun yaptığı hizmetler onun Türkiye ve milletle birlikte bütünleşmesinde Başkanlık sistemine zaten ihtiyaç yoktur ki. Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilelebet ve ebedi başkanıdır."

"Türkiye’yi, bilin ki darbecilerin, darbeci generallerin ortaya koymuş olduğu Anayasadan kurtarabilecek ve Türkiye’yi yepyeni bir anlayışa kavuşturabilecek yegane parti Ak Partidir. Allah’a yemin ederim ki, Türkiye’deki bütün meselelerin çözülmesinde en yetkili lider ise Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu millet kararlıdır. Dün bu milletin Menderes’ini aldınız, dün bu milletin Özal’ını aldınız, Vallahi de, billahi de, tallahi de, bu millet size Erdoğan’ı vermeyecek, sahip çıkacaktır."

Soylu’nun konuşmasının ardından Malatya Demokrat Parti’den 1071 kişinin AK Parti’ye katılım töreni gerçekleşti. AK Parti İl Danışma Meclisi’ne AK Parti Malatya Milletvekilleri ile Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.