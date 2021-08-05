Soylu: Sosyal medya üzerinde boş durmayanlar var; 3 bin 246 içerik tespit ettik, 172'sine işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işl

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Azerbaycan'dan gelen ekibe, kardeşlik gösteren herkese teşekkür etti.

Yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Soylu, yangınla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.