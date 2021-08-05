Soylu: Sosyal medya üzerinde boş durmayanlar var; 3 bin 246 içerik tespit ettik, 172'sine işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işl
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Azerbaycan'dan gelen ekibe, kardeşlik gösteren herkese teşekkür etti.
Yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Soylu, yangınla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.
Soylu, Türkiye'deki orman yangınlarına yönelik verdiği bilgide, "552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin kimisinin müşahedesi kimisinin de yatarak tedavisi devam etmektedir" dedi.
"Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii"
Sosyal medyada bazı hesaplara yönelik incelemelerin başlatıldığını duyuran Bakan Soylu, "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi" diye konuştu.
Yangın bölgesine 20 milyon liralık yardım gönderildiğini açıklayan Soylu, "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir" dedi.