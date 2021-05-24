Soylu, "Operasyon başlattım" demiş, Peker iddiaları reddetmişti: İşte Köfteci Yusuf iddianamesinin detayları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" sözlerinin ardından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker konuyla ilgili açıklama yaptı. Peker açıklamasında, “Ben Köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi Gürsu'da var. 10 tane köfte tezgâhı kurarım 30 bin kişiye satsam, Köfteci Yusuf'un bütün hasılatından daha çok param olur” dedi. Peki Köfteci Yusuf’la ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ne?

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ünlü köfteci Yusuf Akkaş'a, Af­yonkarahisar'da bulunan Et Entegre Tesisleri 35 milyon liraya satılmak istendi. Yusuf Akkaş ise 20 milyon lira verdi. Bu tesisi istedikleri fiyata alması için Akkaş üzerinde baskı kuruldu. “Köfteci Yusuf” lokanta zincirinin sahibi Yusuf Akkaş'a, Afyon'da et entegre tesisini tüm baskılara rağmen satamayan organize suç örgütünün, sonunda 750 bin dolar verilmesi halinde lokantalarında olay çıkarmayacaklarını belirttiler. Bu isteği de yerine getirilmeyen örgüt elemanları, başarılı olamayınca, Aksaray'da kaçak define ararken yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 18 sanıklı iddianamede, örgüt liderleri Erhan Kılıç ve Ahmet Akay'ın, Afyonkarahisar'da bulunan et entegre tesislerini Yusuf Akkaş'a satmak isterken, organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker'in adamları olduğunu söyledikleri belirtildi. İddianamede Peker'in sanıklar arasında olmadığı anlaşıldı.

İddianamede, örgüt mensupları arasında yapılan telefon konuşmalarına da yer verildi. Erhan Kılıç'ın, Ahmet Akay'a, Köfteci Yusuf Akkaş'ın restoranları hakkında internette domuz eti kullandığına ilişkin haberlerden sonra tavır değiştireceğine inandığını, haberlerin yayımlanacağı internet adreslerini de göndereceğini belirtirken, “Düğmeye basıldı” dedi.

Domuz eti kullandığına dair internet haberleri...

“Düğmeye basılması”ndan sonra Köfteci Yusuf restoranlarında olaylar çıkarılmaya başlandı, aynı dönemde internet sitelerinde köftede domuz eti kullanıldığı da yayıldı. Soruşturmayı yürüten C. Savcısı Ahmet Şenol, iddianamede şunları belirtti:

“Erhan Kılıç ile Cüneyt Günal arasında köfteci Yusuf'un restoranlarında domuz eti kullandığına dair internet haberlerinin takipçisi 3 milyon olan bir twitter kullanıcısına haber yaptırılıp anında milyonlarca kişinin görmesini sağlayacakları, bu tweeter kullanıcısına para vererek bu haberi sayfasında paylaştıracakları, haberin anında trend topic olacağı, 400-500 TL karşılığında bunu yaptıracakları, bunu yaparak mağdur Yusuf Akkaş'a kendilerinin neler yapabileceğini göstermiş olacaklardı.”

750 bin dolar

İddianamede, Yusuf Akkaş'ın yanındaki bir yöneticinin Erhan Kılıç tarafından kendisine yapılan son öneriyi de şöyle açıkladı:

“İndirim yapıp tesisi size 22 milyon liraya verebilirim. Şayet yine olumlu bir adım gelmez ise Reis Sedat Peker'den bir emir gelir ise Yusuf'a zarar verebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. ‘Yok bu tesis bizim işimizi görmez' diyorsanız 80 adet daire var gelip buraları alacak, hala yatırım yapamam ben sizden bir şey alamam diyorsa da 750 bin dolar Reis Sedat Peker'e bağış yapacak ve aramızdaki husumet bitecek. Dostluğumuz başlasın , ne bize bağlı gruplar ne de başka gruplar gelip sizi rahatsız etmesin , Reis Sedat Peker tekrardan Yusuf'u koruma altına almış olsun. Sen bu konuştuklarımızı git Yusuf' a anlat. Pazartesi gününe kadar parayı getirin bu iş bitsin.”

İşkence görüntüleri izletmişler

Erhan Kılıç, telefonunu açıp yüzleri belli olmayan birkaç kişinin, yüzü görünen başka bir kişiye işkence yaptıklarına ilişkin görüntüler de izletti. Kılıç, “Reis Sedat Peker'e küfür edenin sonu böyle olur” dedi

Define aradılar

Suç örgütü üyelerinin örgüte finans sağlamak amacıyla değişik faaliyetlere giriştiği belirtilen iddianamede örgütün definecilik faaliyeti de şöyle anlatıldı:

“Örgüt lideri Erhan Kılıç ve örgüt üyeleri Cengiz Var, Hakan Koç, Ahmet Özbek, Mehmet Aydın ve Cüneyt Günal'ın 21 Ocak 2020 tarihinde Aksaray ilinde kaçak kazı yaparak tarihi eser elde etmeye yönelik faaliyette yer aldıkları, kazıda kullanılacak kepçe ekskavatör gibi araçları Hakan Koç'un temin ettiği, kendilerine yardımcı olan 5 kişinin kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle yakalanmış ve haklarında ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.”

18 şüphelinin yer aldığı dava Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Haziran'da başlayacak. Şüpheliler arasında Sedat Peker'in bulunmadığı, Peker'le ilgili ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.