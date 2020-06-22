Soylu’nun sel bölgesine 50 araçlık konvoyla gelmesine tepki: Felakette bile itibardan tasarruf etmiyorlar

CHP Bursa Milletvekilli Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesinde incelemede bulunmak için 50 araçlık konvoyla gelmesine tepki göstererek, "Felakette bile itibardan tasarruf etmiyorlar" dedi.
CHP’li Milletvekili Kayışoğlu, Bakan Soylu’nun sel bölgesine 50 araçlık konvoyla geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.
CHP'li Kayışıoğlu, Twitter'dan Soylu'nun konvoyuna ait görüntülerini paylaşarak "Saray hükümetinin bakanı Süleyman Soylu, Bursa Kesteldeki afet bölgesine, sayabildiğim kadarıyla 50 araçlık konvoyla geldi. Köy yolu adeta kapandı. Felakette bile itibardan tasarruf etmiyorlar" diyerek tepkini dile getirdi.