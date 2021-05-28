Soylu’nun "Peker'e koruma" konusunda işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan: Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği ve emniyet kulislerinde açığa alınacağı konuşulan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan "Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım” dedi. Çalışkan, Soylu'nun açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu savundu.

Peker'in Soylu'ya yönelik “Koruma polisimi sen vermedin mi?” iddiasının ardından, Soylu katıldığı bir televizyon programında Hakan Çalışkan’ın intiharına ilişkin soruları net olarak yanıtlamazken dosyanın kendisinin üzerinde ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi sallandırıldığını belirtti. Kimlerin "sallandırdığı" konusuna ise değinmedi. Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak ise Soylu, “16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi.