Soylu'nun sürpriz istifa kararı siyasette nasıl yankı buldu?

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından birçok siyasi isimden istifaya ilişkin yorum geldi. AKP ve MHP cephesinde Soylu'nun istifa kararı üzüntüyle karşılanırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kararı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kurtarmak" olarak, İyi Parti Genel Başkanı Akşener de 'olgunluk' olarak yorumladı.

Süleyman Soyulu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti.

TIKLAYIN - Süleyman Soylu, 'Erdoğan'a sadakat' vurgusuyla İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti!

Soylu'nun istifasına gelen yorumlar şöyle:

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı kurtarmak için istifa etti

Habertürk TV’de “Teke Tek Özel” programının konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soylu'nun istifasına ilişkin, “Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bi karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanı'nın da tek başına karar alamadığı gibi... Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" dedi.

Akşener: Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum

Soylu'nun istifasına ilişkin yorum yapan Akşener, Twitter hesabından "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum" diye yazdı.

CHP'li Günaydın: İki kere sokağa çıkma kararını Erdoğan'ın aldığını söyledi

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın Twitter hesabından, "Süleyman Soylu, Cuma gecesi, üstüne basa basa/iki kere sokağa çıkma kararını Erdoğan'ın aldığını söyledi, geciken kararın krizi tetiklemesi karşısında kurban edildi, hayatı boyunca Erdoğan'a sadık kalacağını söyleyerek ve bağışlanma dileyerek gitti" paylaşımı yaptı.

İyi Partili Çıray: Kendisini Sayın Erdoğan için siper etti

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından istifa kararını, "Sayın Süleyman Soylu için hayırlı olsun. Kendisini Sayın Erdoğan için siper etti. Bu yeni rejimde tokmak bir kişide davulu taşıyan hapı yuttu!" sözleriyle yorumladı.

CHP'li Tezcan: Kararı ilan ederken “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla...”, istifa ederken “ben yaptım... affedin...”

CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise kararı şu sözlerle yorumladı:

"Kararı ilan ederken “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla...”, istifa ederken “ben yaptım... affedin...”. Yaşanan rezilliğin en önemli nedeninin Erdoğan’ın hırsı, kibir ve kaprisi, tek adam rejiminin keyfiliği olduğunu herkes biliyor."

TİP'li Atay: Bunlarda oyun da bitmez, hesabını da vereceksiniz!

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, "Bunlara güven de olmaz. Bunlarda oyun da bitmez. İstifa, suçun kabulüdür. Suç varsa cezası da vardır. “Verdiğin(iz)” kararla, olması muhtemel binlerce korona vakasının hesabını da vereceksiniz! Sen de sana talimat veren de."

AKP'li Çamlı: F evri ve yanlıştır

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Süleyman beyin istifası, ülkenin içinde bulunduğu, hem salgın virüsle mücadele, hem iç ve dış terörle mücadele sürecinde son derece fevri ve yanlıştır, devlet adamlığı ile örtüşmez. Tekrar düşünmeli

Eski AKP milletvekili Ünal: Pelikan Örgütü tarafından vurulmuş yeni ve ağır bir darbedir

Eski AKP'li milletvekili Aydın Ünal, Soylu'nun istifasının perde arkasında Pelikan Örgütü'nün olduğunu söyledi. Ünal, "Bu sadece başarılı bir bakanın istifası değildir; bu, AK Parti’ye Pelikan Örgütü tarafından vurulmuş yeni ve ağır bir darbedir! Bu hareketi tüketene kadar durmayacaklar!" dedi. AKP'li Satır: Pandemi sürecinde liderliğinizde tedbirlerin devam etmesi önemli AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır, "Sayın Bakanım Süleyman Soylu, mesai mefhumu olmadan gece gündüz devlet, millet için çalıştığınıza şahidiz. Terörle mücadele , iç güvenlik , yaşadığımız pandemi sürecinde liderliğinizde tedbirlerin devam etmesi önemli" diye yazdı.

AKP'li Çalık: Soysuzları sevindirme

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Soylu Bakanım, Soysuzları sevindirme..." dedi.

Mustafa Destici: Milletimizi üzmüştür

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı içişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür. Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımız'ca kabul edilmemesidir"