Soylu'nun hedef aldığı Prof. Üstün Ergüder'e destek imzası 3 bin 452'ye ulaştı

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında "Kendisini aradım; Boğaziçi'ni öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibi, buna pirim vermeyiz" sözleriyle hedef aldığı eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'e destek imzaları 3452'ye ulaştı.

Prof. Dr. Üstün Ergüder ile ilgili olarak hafta başında 1460 olan destek imzası 1992 yeni imza ile 3452 imzaya ulaştı.

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İmzaların atıldığı açıklama metninde şöyle denildi:

"Her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan, üniversite özerkliğinden yana olan ve tüm bu değerleri bütün yaşamı boyunca sorumluluk aldığı alanlarda etkili kılan bilim insanı, uluslararası akademi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü çok kıymetli Prof. Dr. Üstün Ergüder’in meslektaşı, öğrencisi, dostu, arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Üstün Ergüder hocamızın daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir üniversite için, gençlerin özgürlükçü, düşünen, tartışan, üreten bireyler olmaları adına gösterdiği çabaların altında kötü niyet ve amaç aramanın, bu tür isnatlarda bulunmanın çok talihsiz, yakışıksız olduğunu düşünüyor ve iktidar mensuplarını ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz.

İmza verenler şöyle: