Soylu'nun hedef aldığı BirGün'den yanıt: Yaptığımız haberden, attığımız başlıktan rahatsız oluyorsa iyi yoldayız demektir

Açıklamada, "Şu kadarını söylemeliyiz ki; Soylu’yu çok uzun zamandır haberlerimizin gerçekliğini ve etkinliğini “teyit” ettiğimiz bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Yaptığımız haberden, attığımız başlıktan rahatsız oluyorsa iyi yoldayız demektir" denildi.

BirGün gazetesi, Soylu'nun gazeteyi hedef almasının ardından "İçişleri Bakanı'na BirGün'ün yanıtı: Bizim yolumuz belli" başlığı ile bir açıklama yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker' e verdiği yanıtta hedef aldığı gazetelerden biri olan BirGün'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bizi Sedat Peker’le aynı cümle içinde kullanması deyim yerindeyse bardağı taşırdı" denildi.

"Suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in açıklamaları ve sonrasında yaşananlar, AKP iktidarının ülkeyi nasıl bir yere getirdiğinin en net fotoğrafı oldu. Köşeye atılmış, kendisinden vazgeçilmiş olduğunu anladığımız Sedat Peker’in peş peşe videolar yayımlayıp konuşmasıyla kelimenin tam anlamıyla ülkeyi yönetenlerin pislikleri bir kez daha ortalığa saçıldı.

Peker’in son videosunun konusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Konuşmalardan suç örgütü elebaşı Peker Bakan’a, Bakan da Peker’e sallayıp durdu. Bu arada tüm ülkede yaşanan bunca pisliğin bazıları ilk kez duyulurken bazıları da yeniden hatırlanmış oldu. Peker’in suç örgütü içinde yer alan isimleri tanık göstererek anlattığı konulara dair soruşturma açılması beklenirken hedefe yine muhalefet ve halka gerçekleri ulaştırmaya çalışan gazeteciler konuldu.

Soylu, Sedat Peker’in anlattıklarına soruşturma açma talimatı vermek, kendiyle ilgili bölümü de açıklığa kavuşturmak yerine aralarında BirGün gazetesinin de bulunduğu basın kuruluşlarına saldırmayı tercih etti.

Soylu, her köşeye sıkıştığında hedef saptırmak için bu ve benzeri hamleler yapar. Bu nedenle ilk başta ciddiye alıp üzerine konuşmayı çok anlamlı bulmadık. Ama BirGün’e sataşmayı adet haline getirmesi, bununla birlikte sataşacağım diye bizi Sedat Peker’le aynı cümle içinde kullanması deyim yerindeyse bardağı taşırdı.

Soylu’ya ve onun yanında duranlara bir kez daha hatırlatmak isteriz. BirGün’ün 18 yıllık yayıncılık tarihi aynı zamanda mafya, faşist çete artığı, ülkenin başına bela olan cemaat ve tarikatlarla mücadele tarihidir. Aynı zamanda BirGün’ün üzerinde yükseldiği ilerici, devrimci birikim de bu önemli mücadelenin parçasıdır.

Bu onurlu tarihin en önemli yayınlarından biri olan ve bizim de ayak izini takip etmekten onur duyduğumuz Demokrat gazetesinden bu yana bu ilke bir kez olsun çiğnenmemiştir.

Şu kadarını söylemeliyiz ki; Soylu’yu çok uzun zamandır haberlerimizin gerçekliğini ve etkinliğini “teyit” ettiğimiz bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Yaptığımız haberden, attığımız başlıktan rahatsız oluyorsa iyi yoldayız demektir.

Biz bu memleketin bağımsızlığı, halkın özgürlüğü ve refahı için her türlü bedeli ödeyenlerin arkadaşıyız. Bizim yolumuz, bu yolda birlikte yürüdüğümüz dostlarımız ve arkadaşlarımız belli.

Süleyman Soylu ve arkadaşlarının da belli."