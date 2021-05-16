Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt: Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim

Sedat Peker'in son yayınladığı videoda "1,6 milyon liralık arabaya biniyor" dediği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu söylediği Ali Faik Hacıoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Hacıoğlu, söz konusu arabayı 'borçlanarak aldığını' söylerken, "Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker son yayınladığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı danışmanı olduğunu öne sürdüğü Ali Faik Hacıoğlu'ndan da bahsetti. Peker, Hacıoğlu için "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır; yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı?"

"Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim"

Hacıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Peker'e yanıt verdi. Hacıoğlu açıklamasında "Ben Ali Faik Hacıoğlu. Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" dedi.

Söz konusu evin yapımını ailesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildiği 2016 yılında tamamladıklarını savunan Hacıoğlu, evin ifade edilen rakamın 6'da birine mal edildiğini öne sürdü. Bahse konu aracı ise "hemen hemen 1 yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını" söyleyen Hacıoğlu aracı bir süre önce "borçlarını ödemek için" satışa çıkardığını savundu.

Hacıoğlu'nun iki sayfa halinde yaptığı açıklama şu şekilde: