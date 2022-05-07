Soylu'nun danışmanı, Akif Beki'yi hedef aldı: Bizim mahallemizin ekmeğini yiyip karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski basın sözcüsü, Karar gazetesi yazarı Akif Beki için "İsmail Saymaz ve İmamoğlu'nun kucağına oturdu" ifadesini kullandı. Yıldırımhan, Beki'nin eşi Eda Beki'nin İBB'den ihale aldığını gösterdiğini ileri sürdüğü bir belge yayınladı.

Bakan Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan Erdoğan'ın eski basın sözcüsü, Karar yazarı Akif Beki'yi hedef aldı.

Mazhar Yıldırımhan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Şahsiyet ve onurunu menfaatleri ile takas eden çok insan tanıdık. Ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk. Çok kahredici bir tablo. Yıllarca @RTErdogan gibi bir lidere basın sözcülüğü yaptıktan sonra,

Bu tablo savrulmanın, ilkesizliğin, kişisel hırslar ve nefretler üzerinden kimlerin kucağına tebessümle oturmak zorunda kalındığının acı ve ibretlik tablosudur. Üzülsek mi acısak mı bilemedim!...

R. Tayyip Erdoğan'ın uçağından inip kendi ilkelerinden vazgeçmeyen İsmail Saymaz'la İmamoğlu'nun kucağına oturan Akif Beki'nin eşi de İBB'nin ballı ihalelerinden payını aldı. Ne diyordu İmamoğlu İstanbul nimet nimet köşelerinde mangalda kül bırakmayıp, nimete ballı nimete dadanmak!"