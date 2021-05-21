Soylu'nun danışmanı AA Genel Müdürü'nü hedef aldı: Acilen istifa etmelidir; bu ne kahpeliktir, şerefsizliktir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışman Mazhar Yıldırımhan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bakanlara yönelttiği Soylu'ya ilişkin soruya tepki gösterirken, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef alarak "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef aldı. "AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir" diyen Yıldırımhan, "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soyluya ve hükümete suikast düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımını silen Yıldırımhan, yeni açıklamasında "Öğrendiğim kadarı ile AA genel müdürü yaşanan bu gelişmeden benim kadar şaşkın ve üzgün. Onunla ilgili sözümü geri çekiyorum. Ancak muhabirin yaptığı kahpelik ve şerefsizlik affedilemez. Yaptığı tam bir suikast girişimidir" dedi.

Mazhar Yıldırımhan, açıklamasından sonra Twitter hesabını kapattı.

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

Ne olmuştu?

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara sorulmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yöneltilen sorular dikkat çekti. Muhabirin, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" şeklindeki sorusu gündeme kısa sürede yerleşmişti.

"Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim"

Bakan Pakdemirli'ye sorulan soruyu Bakan Varank yanıtladı. Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir." yanıtını verdi.

Sedat Peker: Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de, AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu paylaşırken, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" dedi.