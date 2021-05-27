T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soylu'nun "Bizim dönemde faili meçhul yok" açıklamasına Türkan Elçi'den yanıt: Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü  çok kirli

27 Mayıs 2021 14:02

Diyarbakır Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi avukat Türkan Elçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bizim dönemde faili meçhul yok" sözlerine ilişkin olarak, "Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü  çok kirli" paylaşımını yaptı. 

Türkan Elçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş yıldır tartışma programı  seyretmedim.Seyredince , bir baş ağrısı, kusma isteği. Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu 'Bizim dönemde faili meçhul yok'  demiş.Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü  çok kirli." ifadesini kullandı. 

Diyarbakır Dört Ayaklı MinareTahir ElçiDiyarbakır BarosuTürkan Elçiİçişleri BakanıSüleyman Soylufaili meçhulyanıtkirli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24