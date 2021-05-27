Soylu'nun "Bizim dönemde faili meçhul yok" açıklamasına Türkan Elçi'den yanıt: Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü  çok kirli

Diyarbakır Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi avukat Türkan Elçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bizim dönemde faili meçhul yok" sözlerine ilişkin olarak, "Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü çok kirli" paylaşımını yaptı.

Türkan Elçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş yıldır tartışma programı seyretmedim.Seyredince , bir baş ağrısı, kusma isteği. Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu 'Bizim dönemde faili meçhul yok' demiş.Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü çok kirli." ifadesini kullandı.