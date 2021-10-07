“Soylu’nun akrabası Jandarma tutanağında”

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu olduğu belirtilen Sefa Dönmez’in Marmaris’te DVS Yatçılık firmasında yaşanan bıçaklı kavganın Jandarma tutanaklarında ismi geçtiğini yazdı.

Söz konusu kavgada bıçaklanan iş insanı Muzaffer Özlü’nün şoförü Mehmet Sider’in tutanaklara geçen ifadesinde, “Oflu Sefa olarak bilinen Sefa Dönmez isimli şahıs ‘Anam avradım olsun, bu arabalar buradan çekilmezse sizi kepçeyle dışarı atacağım’ dedi” dediğini ortaya koyan Pehlivan, iş ortaklarından Arzu Kayaoğulları’nın ifadesinde de, “Kendisini ‘derin devlet’ olarak tanıtan Oğuz Tosun ile ‘Azeri komutan’ olduğunu söyleyen bir adam geldi. ‘Bu işin böyle devam etmeyeceğini, duruma el attıklarını, devlet kademelerinde önemli insanlar tanıdıklarını’ söyleyerek gözdağı verdiler” ifadesinin yer aldığını aktardı.

Bıçaklı saldırıya uğrayanların avukatı Suna Öztaşdönderen, Pehlivan’a konuştu. Öztaşdönderen, Sefa Dönmez’le, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğludur. Azeri müşterek müdür Ulviye Alizade tarafından getirilmiş, tamamıyla devlet adı kullanılarak tehdit edilmek suretiyle bizlere baskı yapmaya çalışılmıştır. Arkadaşlarımızı tehdit eden Sefa Dönmez vali yardımcısı ile tersaneye gelmiştir. Teknelerin pazarlıkları konuşulmuş, yanlarındaki iş adamına bir tanıtım yapmışlardır. Fakat Ticaret Sicil’den görülecektir ki ‘Süleyman Bey’in akrabası olduğunu’ üstüne basa basa her yerde dile getiren Sefa Dönmez’in, müvekkilin ortağı olduğu şirkette hiçbir vasfı yoktur. Olması için müvekkillerimin onayına ihtiyacı vardır. Sanırım bunu da tehdit yollu yapabileceğini düşünmektedir” dedi.

İş insanı Arzu Kayaoğulları ise söz konusu olayla ilgili, "Müdürümüz Muzaffer Özlü ile avukatımız Suna Öztaşdönderen vali yardımcısının yanında Süleyman Soylu’nun akrabası tarafından tehdit edildi. Hemen sonrasında tersanede ikisi de öldürülmeye çalışıldı. Bu pervasızlığın sorumluluğunu kim, nasıl alacak? ‘Paravan şirketler ve hesaplar açılıyor, kendi şirketimize giremiyoruz, darp ediliyoruz’ dedik. Ama maalesef geldiğimiz nokta bu oldu. Biz sonuna kadar bunun savaşını vereceğiz. Söz verdik, hangimiz ölürse, çocukları emanetimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Muğla’da Soylu’nun akrabasıyla ilgili yaşananların duyulmaması için çaba sarf edildiğini söyleyen Pehlivan, “Ve acaba İçişleri Bakanı Soylu’nun, adı kullanılarak gerçekleşen bu hukuk dışılıklardan haberi var mıydı? Eğer yoksa, şimdi oldu. Peki, gereğini yapacak mı?” diye sordu.

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