Soylu'nun "Ahmet Davutoğlu MKYK üyelerini dinletti" iddiasına Gelecek Partisi'nden ilk cevap: Hesap vermek yerine kendini kurtarma derdinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı televizyon programında 2015'te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP MKYK üyelerini dinlettiğine yönelik iddialarına ilişkin olarak, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Habertürk canlı yayınında, 2015 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütürken, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nın 7 Haziran'dan önce yapılan bir MYK toplantısında "Biz HDP ile anayasa yapabiliriz" gibi bir cümle çıktığını ve seçimin ardından AKP'nin çoğunluk elde edemeyince, Davutoğlu ve ekibinin CHP ile koalisyon çalışmaları yaptığını iddia etti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından Bakan Soylu’nun iddialarına "Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır" diye yanıt verdi.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor