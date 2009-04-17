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Politika

Soylu: Kongre DP için yeni bir doğumdur

17 Nisan 2009 19:08

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, "DP'nin 16 Mayısta yapacağı kongre bana göre yeni bir doğumdur" dedi.

Soylu, Kocaeli'nde, partisinin yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazandığı tek ilçe olan Karamürsel'de, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, ikinci kez belediye başkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Ergenekon" soruşturması kapsamındaki son tutuklamalara ilişkin bir soruya, "Hukuk meselelerine taraftarlık anlayışıyla bakmamak gerekir" diye yanıt verdi.

Hukuk meselelerinin Anayasa'nın 138. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Süleyman Soylu, siyasetçilerin de konuya böyle bakmasının doğru olacağını düşündüğünü söyledi.

Hukukun işleyişinde eksikler olabileceğine işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Her eksikliği ya da her fazlalığı olayın tarafıymış gibi gündeme getirmek, bireylerin, toplumun inandığı bazı şeyleri örselemek doğru bir şey değil. Bu eksiklikleri Ergenekon davasında görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Savcıları, bu konuda bir değerlendirme ortaya koyuyor. Bu değerlendirmeyi hepimiz takip etmeliyiz. Türkiye'nin temizliği, selameti için ben dahi bunların içinden çıkacaksam, diyetini ödemeliyim. Türkiye'de hemen her şey siyasileştiriliyor, sulandırılıyor. Bu durumdan ülkem adına rahatsızın."

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