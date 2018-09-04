Soylu: Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü destekliyoruz

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Türkiye ile Ukrayna "Ortak Niyet Beyanı" ile emniyet genel müdürleri arasında ise "Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Soylu, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz. Aynı zamanda Kırım Tatarları'na vermiş olduğu destekten dolayı da Ukrayna'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kırım'da yaşayan Kırım Tatar soydaşlarımızın can güvenliklerinin teminine hak ve menfaatlerinin korunmasına da ayrıca özel bir önem atfettiğimizi de tekrar kendilerine beyan ettik.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da verimli ve yapıcı görüşmeden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Bakan Soylu'nun "Türkiye, Rusya tarafından Kırım'ın ilhakını tanımadı ve tanımayacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda prensipli tutumunu korumaya devam edecektir." sözünü hatırlatan Avakov, "Bu konuda Bakan Soylu'ya ayrıca teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.

2016’da Rusya’ya bağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016’da parlamento'dan gelen, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına dair belgeyi imzalamıştı. Böylelikle, Kırım ve Sivastopol resmen Rusya'ya bağlanmıştı.