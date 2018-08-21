Soylu, Kato'ya çıktı; Cumhurbaşkanı üs bölgesindeki askerlerin bayramını telefonla kutladı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını kıldıktan sonra Kato Dağı\'ndaki askerlerin bayramını kutladı. Bakan Soylu, daha sonra Tuzluca üs bölgesini ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakan Soylu\'nun telefonundan üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı.

Beytüşşebap ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Tatar Mahallesi\'ndeki Hacı Yunus Camisi\'nde bayram namazını kıldı. Camide vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı, sorunlarını dinledi. Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı\'nı ziyaret eden Soylu, burada Mehmetçiklerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, \"Şimdi biraz sonra inşallah yüksek zirvelerde kurbanımızı keseceğiz, arkadaşlarımızla birlikte sizler gibi bayramlaşacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın sizlere selamları var. Bu ülkemizin huzur ve sükuneti için ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması için canını siper eden ve şehadete yürümeyi asli görev sayan siz Mehmetçiklere selamlarını iletiyorum\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlerin burada ailelerinden uzukta olduğunu, yapılan görevin sadece dağların ve tepelerin arasında yapılan bir görev olmadığını da ifade ederek, \"Bilesiniz ki 81 milyon vatandaşımızın sizinle olan duası vardır. Şu anda hac vazifesini yerine getiren sizlerin herhangi bir halinize zarar gelmemesi için duaları var. Sadece memleketimizin değil oradaki Müslümanların duası var. Ortaya koyduğunuz kararlılık, terörle mücadele ve cesaret Doğu ve Güneydoğu\'ya huzur getirmiştir. Ülkemizin şehirlerine huzur getirmiştir. Allah sizden razı olsun, var etsin, muhafaza etsin. Hükümetteki bütün kabine üyelerimizin Meclis\'teki arkadaşlarımızın her birinin sizlere selamları var. Allah ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Allah gücünüzü kavi eylesin, Allah sizleri muhafaza eylesin\"diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Bakan Süleyman Soylu, daha sonra beraberindeki komutanlarla Kato Dağı\'ndaki Tuzluca üs bölgesine gitti. Bakan Soylu burada askerlerin bayramını kutlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu\'yu telefonla arayarak vatan nöbetinde bulunan askerlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Bakan Soylu\'nun telefonu ile askerlere yaptığı kutlama konuşmasında şöyle dedi:

\"Öncelikle oradakilerin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara, nice zaferlere Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Öncelikle şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah geleceğimiz nice zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanı kimse bölemeyecek. Milletimiz çok daha refah ve huzur içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum.\"

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