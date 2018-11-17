Soylu: Kandil'dekilerin leşlerini getirip milletimizin önüne sermek bizim borcumuzdur

Aziz GÜVENER-Alişan KOYUNCU/SAPANCA(Sakarya),(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kandil\'deki teröristlerin leşlerini getirip milletin önüne sereceklerini belirterek, \"Hiç merak etmesin aziz milletimiz, Kandil\'dekilerin leşlerini getirip milletimizin önüne sermek bizim borcumuzdur\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya\'nın Sapanca ilçesindeki AFAD Kırkpınar merkezinde düzenlenen \'AFAD Başkanları Toplantısı\' programına katıldı. Afete hazırlık projesi kapsamında burada kamp yapan 81 il müdürüne hitap eden Soylu, Türkiye\'nin afete hazırlık konusunda ne durumda olduğunu anlattı. Bakan Soylu, terör konusunda harekatların sürdüğünü belirterek, \"Komisyon toplantısına gittik, hazırlıklı gelmişler. Bizi kum torbasına çevirecekler. Söylediği sözü görüyor musunuz? Afrin işgali diyor. Halbuki Afrin\'i işgal değil. Biz öldürülen terörist sayısını verince yurt içi harekatlarda bu kadar terörist öldürülmüş, \'Siz işgalcisiniz\' dediler. Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak nitelediler. Yine aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize şunu söylediler, \'Siz muhalifleri öldürdünüz\' dediler. Yasal bir meşruiyet sağlamaya çalıştılar. Hem uyanık olmalıyız, cümleyi bile aradan kapmalıyız kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle bir meşruiyet alanı bu topraklarda sağlamamalıyız. Sonra sen bakansın işte burası yasama, sen yürütmesin burada konuşamazsın. Bakan olsam da ben bu memleketin evladıyım. Şehitlerimiz, gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağında kan üzerinden özgürlük sağlanmış. Kanla sulanmış memleket kolay bir iş değil bu. Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyebilecekler, orada oturmuş canlı yayın yapıyor telefonundan Facebook\'tan Kandil\'e yayın yapıyor, demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza buradaki görevi yerine getiriyoruz. Hiç merak etmesin aziz milletimiz, Kandil\'dekilerin leşlerini getirip milletimizin önüne sermek bizim borcumuzdur\" dedi.

Türkiye\'nin turizm konusunda bu yıl rekora gittiğini belirten Bakan Soylu, Antalya\'da bu sezon 12,5 milyon turistin ağırlandığını ifade ederek, \"Bu coğrafyada bize adım attırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ayakta duruyoruz etrafımız yangın ama Türkiye istikametine hedeflerine birçok saldırıya rağmen hamdolsun ki yürüyor. Turizmde tarihi bir rekor kırıyoruz. Antalya 12,5 milyonla tarihinin en üst noktasına geldi. Engellemek için, bozmak için her şeyi yaptılar\" diye konuştu.

\'DÜNYA 112 YAZILIMININ PEŞİNDE\'

Ülkede daha önce çağrıların yüzde 50\'sine cevap verildiğini ve bu oranı yüzde 97\'ye yükselttiklerini belirten Bakan Soylu, dünyanın peşinde koştuğu bir 112 yazılımının geliştirildiğini kaydederek şöyle dedi:

\"Alo 199 çağrı merkezini güçlendirdik. Çağrının yüzde 50\'sini karşılayabiliyorduk, bir vesileyle öğrendim, dün akşam aldığım rakam ise yüzde 97\'dir, bize yeterli. Acil müdahale imkanlarının gelişmesi ambulans ve diğer ekipmanlarımızın modernleşmesi, acil müdahale hatlarının kalitesinin artmasıyla merkezlerin sayısının artmasıyla kazaya müdahale süremiz kısaldı. Bu da ölüm rakamlarını azaltıcı bir etki ortaya koymuş oldu. Sadece orda değil, 112 merkezlerimizi de iyi bir noktaya taşıyoruz. 16 tane 112 acil iletişim merkezimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, şu anda sayımız 44. 2019 yılı sonunda tamamlayacağız ve Türkiye artık tek bir acil çağrı merkezini arayacak o da 112. 155 ayrı, diğerleri ayrı acil çağrı için bu konuda sürekli ödül alan 2\'nci nesil bir yazılım da oluşturduk. Hakikaten çok modern bir noktadayız. Birçok ihraç maddemiz var. Merak ediyorum biz bunu neden bizden az gelişmiş ülkelere ihraç etmiyoruz. Çok gelişmiş ve bütün dünyada şu anda bizim yazılımızın peşinde koştuğu 112 ikinci nesil yazılımımız var. Burada Avrupa\'da ilerde olduğumuz çok noktada var. Bu yazılım sistemimizi de bir ihraç kalemi olarak düşünmek durumda olacağız.\"

\'11 BİN ACİL DURUM TOPLANMA MERKEZİMİZ VAR\'

Bakan, acil durum ekiplerinin bu yıl 10 ayda bin 284 olaya müdahale ettiğini söyleyerek, \"Türkiye bugün Avrupa\'nın 2\'nci büyük deprem gözlem ağına sahiptir. 10 ay itibariyle deprem kaydımız oldu. Sadece deprem değil heyelan da. AFAD, afet yönetimi konusunda çok önemli açığı kapattı. Sürekli kendini geliştirerek, birçok hayatı kurtarmaya çalıştı. Ülke genelinde 25 adet lojistik 30 adet de merkez depomuz var. 1812 arama kurtarma personelimiz var. 2017 yılında toplam bin 465 olaya müdahale edildi. Bu yılın ilk 10 ayında bin 284 olaya müdahale edildi. 11 bin acil durum toplanma merkezimiz var. Bunu sosyal medya üzerinden yaymamız lazım. Okul bahçelerinde çadırların nasıl kurulacağını afet ile nasıl müdahale edileceğini öğreteceksiniz. Çağrının yüzde 50\'sini karşılayabiliyorduk. Şua nda yüzde 97\'sini karşılayabiliyoruz. Bu coğrafya deprem riski taşıyan bir coğrafya. Hazırlıklı olmak, analizler yapmak, insanımızı eğitmek bizim tasarrufumuz dahilindedir. Bizler bugün doğruları yapacağız. Bizden sonraki nesiller çok daha doğru işler yapacak. 1999\'da depolar açısından yaşadığımız şoku artık milletimize yaşatmamız gerekir. Burada kaçamayacağımız bir gerçek var, Türkiye bu coğrafya deprem, sel ve heyelan riski barındıran bir coğrafyadır. Buna yapacak maalesef bir şey yok ama hazırlıklı olmak risk analizleri yapmak, gözlem yapmak ve bu konuda etkin diğer kurumlarla irtibat halinde olma ve insanımızı eğitmek bizim tasarrufumuzdur. Bugün işinize göstereceğiniz hassasiyet bugünün insanlarının hayatlarını kurtarmak değildir\" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından AFAD merkezindeki acil müdahale araçlarını inceleyip görevlilerden bilgi aldı. Bakan Soylu, Mardin\'de şehit olan kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün Arifiye ilçesindeki baba evini ziyaret etti. Bakan Soylu, kaymakamın babası Asım Safitürk ve ailesine şehidin şehadetinin yıl dönümünde sabır diledi.

SENDİKA BAŞKANININ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya\'nın Arifiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın, Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde bulunan ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu\'yu taziye evinin önünde Abdullah Karacan\'ın damatları karşıladı. Bakan Soylu\'ya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan eşlik etti. Bakan Soylu, Abdullah Karacan\'ın eşi Tülay Karacan, kızları Tuğba ve Büşra Karacan, Ebru Tarıkahya ve Esra Aktaş\'a başsağlığı dileğinde bulundu.

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