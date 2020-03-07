Soylu'dan sığınmacı mesajı: Maalesef havalar kurak gitti, Meriç'te su seviyesi 45 santimetreye düştü; siz bundan sonra olacaklara bakın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin kapıları açmasıyla sınırlara akın eden sığınmacıların son durumuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın sığınmacılara kötü muamele ettiğini söyleyerek, "İnsanlık nutukları atanların acımasızlığı ortaya çıktı" tepkisini gösteren Soylu, sabah saatleri itibariyle sınırları aşan sığınmacı sayısının 143 bini geçtiğini duyurdu. Yunanistan ile sınır kabul edilen Meriç Nehrin'de su seviyesinin 45 santimetreye kadar düştüğüne dikkati çeken Soylu, "Şu ana kadar olanlar bir şey değil, siz bundan sonra olacaklara bakın" dedi.

Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren Soylu, "En temel hak sığınma hakkıdır. Canı darda olanın zorda olanın. Bu insan haklarının birinci kuralıdır ve sığınma hakkıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir. Eğer 115 bin rakamı büyük 4 milyon rakamıysa söylediği haklıdır belki. Ama zannediyorum suçluluğun vermiş olduğu bir sonuç olarak bir değerlendirme yapmaktadır. Suçlular da hiçbir zaman suçun kabul etmez zaten" diye konuştu.

Soylu devamında, "Sabah son rakama bakmadım ama 143 bini aştı. Bu daha başlangıç Bakın arkadaşlar biz geçen sene 450 bin kaçak göçmen yakaladık. Havalar sıcak, gittikçe de sıcaklaşıyor. 200 km'nin biraz üzerinde bizim bir Meriç'i kendine çizgi tutan Yunanistan ile bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlar'da havalar da kurak gitti, su bazı yerlerde 45 cm'e düştü. Bu şu demektir ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz. Miçotakis'in öyle bir kabiliyeti de yok sınırları tutmak gibi. Şu ana kadar olanlar bir şey değil, siz bundan sonra olacaklara bakın" ifadelerini kullandı.