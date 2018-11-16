Soylu, incelenen dijital materyal sayısını açıkladı: 2018'de, ortalama 45 binden, 631 bin 233'e yükseldi

T24 Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir yıl önce 45 bin dijital materyal inceleyen Siber Suçlar Dairesi’nin Kasım 2018 itibarıyla 631 bin 233 dijital materyal incelemesi yaptığını açıkladı.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı sunumunu yaparken, "Hepinizin huzurunda bütün güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum ama Siber Suçlar Dairesine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü muhteşem bir iş ortaya koydular ve Türkiye'nin siber suçlarla mücadele kapasitesini olağanüstü şekilde yükselttiler" dedi.

Avrupa'nın yıllık rakamına eşit

Rakamları açıklayan Soylu, şöyle devam etti:

"Yılda ortalama 45 bin dijital materyal incelenirken sadece bu yıl kasım ayı itibarıyla 631 bin 233 dijital materyal incelenmiştir. Bu sayı Avrupa'nın yıllık rakamına eşittir.

110 bin hesaba takip

"2018 yılında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 110 bin civarında sosyal medya hesabı takip edilmiş, paylaşımları yaptığı tespit edilen 7 bin şahıs adli makamlara teslim edilmiştir. Bu kapasiteye ulaşmak için de 500 adet sözleşmeli personel istihdam edilmiş, 24 yerde hızlı veri inceleme merkezleri kurulmuştur. Bu, gerçekten takdire değer muhteşem bir çaba ve muhteşem bir başarıdır."