Soylu, İBB teftişine dayanak olarak göstermişti: Mahkeme, DİAYDER iddianamesini kabul etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik özel teftiş başlatmasına dayanak olarak gösterdiği Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi kabul edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 10’u tutuklu 23 şüpheli, 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren derneğin, KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü iddia edilmişti.

Derneğin kullandığı internet sitesindeki örgütsel öğeler, internet sitesinde Kürt sorununa ilişkin düzenlenen anket çalışmasının örgütsel temeli, üyelerinin 2013'ten bugüne yaptıkları basın açıklamaları, katıldıkları eylemler ve örgütsel beyanlarının "PKK perspektifine" uyduğu öne sürülmüştü.

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Mehmet İ. İBB'de gassal olarak alınmasında DİAYDER yöneticilerinin referans olduğunu belirterek, kendisiyle birlikte bazı kişilerin de dernek sayesinde işe alındığını söylemişti. Mehmet İ., bu kişilerle belediyeye ilk girdiklerinde maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylediklerini aktararak, ancak sonrasında bu kişilerin derneğe para verip vermediklerini bilmediğini ifade etmişti.

İddianamede ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt üyelerinin ailelerine dağıtıldığı öne sürüldü. Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 9'u tutuklu 23 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Soylu, İBB teftişi konusunda DİAYDER'e işaret etmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye yönelik açılan terör teftişi ile ilgili olarak, "DİAYDER soruşturmasında, İBB'ye gassal olarak alınan, sözde imam olarak alınan, PKK KCK terör örgütü tarafından, hatta maaşlarının bir bölümünün, terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içinde bulunanların bir kısmı tutuklandı. Bunlar belediyede çalışıyorlar. Daha yeni, bu dediğim olay 10 15 günlük..." demişti. Soylu, DİAYDER'in Abdullah Öcalan'ın talimatı ile kurulduğunu, "dini istismar etmek üzere niteliklendirildiğini" söylemişti.

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