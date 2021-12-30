İsmail Saymaz: Bu DİAYDER davası değildir, beş gassaldan yola çıkarak, İmamoğlu'na uzanacaklar

Gazeteci İsmail Saymaz, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) yönelik açılan davayı değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bu DİAYDER'li imamlar ve gassallar davası değildir. Ekrem İmamoğlu Davası'dır. Beş gassaldan yola çıkarak, İmamoğlu'na uzanacaklar” görüşünü ifade etti.

Halktv.com’daki yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014'te DİAYDER'e soruşturma açtığını; altı yıl süren soruşturmanın 20 Aralık 2020'de aniden davaya dönüştürülerek Başkanı Ekrem B. de dahil 16 kişiye örgüt üyeliğinden İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını yazan Saymaz, suçlamalara ilişkin bilgiler aktardı. Bu iddianame kapsamında kimsenin tutuklanmadığına dikkati çeken Saymaz, 2 Aralık 2021'e verilen duruşma günü beklenirken, 3 Temmuz 2021'de aynı suçlamalarla bir operasyon daha yapıldığını aktardı.

“Çok tuhaftır... Meğer ilk dava açılmadan bir ay önce, Kasım 2020'de, ikinci soruşturma başlatılmış İkinci operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yürütüyormuş” diyen Saymaz, iki iddianamede de yer alan Başkan Ekrem B. ve Mehmet Emin A.’nın bu kez tutuklu yargılandığına işaret etti.

“Dün iki davanın avukatlığını yürüten Fırat Epözdemir'e, ikinci iddianamenin farkını sorduğumda, ‘Bu aslında imamlar üzerinden İmamoğlu'na operasyondur’ dedi” diyen Saymaz, şu görüşlerini aktardı:

“Kimi şüphelilerin ikinci soruşturmada içeriye atılması beni kuşkulandırıyor”

“Bu görüşe hak veriyorum. Düşünün... 12 yıldır faaliyette olan, İstanbul'da dokuz mescidi bulunan ve 15 Temmuz'dan sonra bile kapatılmamış DİAYDER, beş imamın İBB'de gassal olarak işe alınmasından sonra 'terörist' örgüt ilan ediliyor. Gassallar ne türde bir terörist faaliyet yapabilir? Ölülere propaganda mı? Bir gassalın maaşından derneğe aktarıldığı iddia edilen ödenti, belediye bütçesinden örgüte yardım kapsamına sokulmak isteniyor. Oysa İBB, kaynağın tillahını 2018 yılında İBDA/C'nin Kökler Derneği'ne aktarmıştı. O günlerde, değil özel teftiş açmak, İBB'ye bir telefon dahi açılmadı. Altı yıldır sessizce sürdürülen soruşturma aniden kapatılarak, gassalları içeren ikinci bir davanın açılması; ilk iddianamede tutuksuz yargılanan ve hatta hakkında dava açılmayan kimi şüphelilerin ikinci soruşturmada içeriye atılması beni kuşkulandırıyor” dedi.

Saymaz, “Bu DİAYDER'li imamlar ve gassallar davası değildir. Ekrem İmamoğlu Davası'dır. Beş gassaldan yola çıkarak, İmamoğlu'na uzanacaklar” diye yazdı.

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