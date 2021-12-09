Soylu, İBB’nin hazırladığı yolsuzluk dosyalarının akıbetini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan yolsuzluk dosyalarından 6’sı hakkında ön inceleme onayı verdiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü. Milletvekilleri Süleyman Soylu’ya sorularını sordu.

Bakan Soylu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri hakkındaki dosyalara ilişkin olarak, “Dün Sayın Kılıçdaroğlu da sordu. İstanbul’da 34 dosya vardı. 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alımı, 1 sivil toplum kuruluşları, 1 kentsel dönüşüm dosyasında hukuka aykırılık olmadığından rapor düzenlenmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında ön inceleme talebinde bulunuldu ve ben onayladım” diye konuştu.

Bakan Soylu, “Ankara asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli ihbar üzerine soruşturma başladı” diye bilgi verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP dönemindeki faaliyetlere dair İBB Teftiş Kurulu’ndaki inceleme sonucu tespitleriyle 35 usulsüzlük dosyası hazırlamıştı.

Bilgilerin kamuoyuna yansıması ardından İçişleri Bakanlığı konuya el koymuş, 12 Ocak 2021’de dosyaları İBB’den almıştı.

İBB Teftiş Kurulu'nun mülkiye müfettişleri görevlendirilmeden önce de bazı dosyaları tamamlayarak işlem başlattığı ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri alamadığı öğrenilmişti.