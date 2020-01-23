Soylu, her hafta eylem yapan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru önergesine 56 hafta sonra yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaybedilen yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda eylem yapmalarının yasaklanmasına ilişkin CHP'li Sezgin Tanrıkulu tarafından 14 Aralık 2018'de verilen soru önergesini yanıtladı. Ocak 2020'de gönderilen yanıtta, Galatasaray Meydanı'nın İstanbul Valiliği'nce belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanları içerisinde yer almadığı belirtildi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Soylu'nun soru önergesine yanıtında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi Anneleri olarak adlandırılan grup veya grup adına, mevzuat hükümleri kapsamında eylem/etkinlik düzenlemek amacıyla herhangi bir bildirimde bulunulmadığı tespit edilmiştir.

"28/08/2018 ile 29/12/2018 tarihleri arasında Cumartesi Anneleri olarak adlandırılan grubun basın açıklaması/etkinlik/eylemleri hakkında Beyoğlu Kaymakamlığınca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/ç maddesi kapsamında işlem tesis edilmiştir."

700. hafta buluşmasında yasak gelmişti

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018'deki 700. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelenler, polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermiyle yapılan müdahalede gözaltına alınanlar da olmuştu.

TIKLAYIN - Cumartesi Anneleri'nin 700. haftasına yasak!

Soylu, müdahaleyle ilgili 27 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, "Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" demişti.

"Galatasaray Meydanı'nın rehin alındığı iddiası doğru mudur?"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Cumartesi Anneleri eylemlerini yasaklamak amacıyla Galatasaray Meydanı'nın rehin alındığı iddiası doğru mudur? Galatasaray Meydanı ne zaman serbest bırakılacaktır? Türkiye'de etrafı böyle kapatılan başka bir meydan, anıt, heykel ya da yapı var mıdır? Varsa, hangileridir ve ne zaman söz konusu uygulama hayata geçirilmiştir?" sorularını yöneltmişti.

Cumartesi Anneleri, her hafta düzenlenen eylemi Taksim'de bulunan İnsan Hakları Derneği önünde devam ettiriyor.