Soylu: Gönlümden Suriyeli tüm bebeklerin pasaport taşıması geçiyor

T24 ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 385 bin 431. Tartışırsınız, tartışmazsınız. Ama ülke karar verse de bu çocukların hepsini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak. Yarın memleketlerine gitsinler ama ellerinde bu ülkede yaşadıklarına dair ve ay yıldızlı pasaport olduğuna dair, benim gönlümden geçiyor, gönlümden geçeni paylaştım…” dedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumundan sonra soruları yanıtladı. Suriyeliler’le ilgili sorulara toplu olarak yanıt veren Soylu, şu bilgileri verdi:

“Bakınız, Suriyelilerin suça karışma oranları Türkiye’deki -biraz önce söyledim, 2 milyon civarında bir suç var Türkiye’de- Suriyelilerinki 29 bin 031’dir yani binde 8. Azalıyor mu, artıyor mu? Giderek artacak dendi, tam tersi, giderek azalıyor. 2015’te yüzde 1,4; 2016’da yüzde 1,4; 2017’de yüzde 1,2; 2018’de ise 0,8.

Suriyeli kılığına girmişler

Yine, bir ifadeyi ortaya koyayım: Özellikle dilenciler üzerinden Suriyelilere karşı ciddi bir kampanya yürütülmektedir. Biz huzur operasyonlarında ve diğer operasyonlarda çok ciddi “Acaba bu dilenciler böyle midir?” diye operasyonlar yaptık ve bu rakamların esas itibariyle Suriyeli kılığına girmiş dolandırıcılar olduğunu da çok net bir şekilde gördük.

Türkiye’de bırakmayız

Suça karışmış Suriyeliyi biz Türkiye’de bırakmayız, bu çok net ve açık. Bu konuda kendi ülkemizin insanına ne uyguluyorsak Suriyelilere de aynı anlayışı uygularız.

Bize yakışmıyor

Özellikle Suriyelilerin cinsel suçlara karışma oranı. Yani en ufak bir taciz oldu mu hemen bunları Suriyelilere yükleme gibi maalesef bir eğilim söz konusu, bu da bize yakışmıyor, bunu çok açık söyleyeyim. Yani Türkiye’de cinsel suçların 2016 yılındaki toplam sayısı 26 bin 946’dır. Suriyeliler yüzde 4,4 civarında bir kesimi Türkiye’de karşılar nüfusumuza oranla. Bu oranlara karışma yüzdeleri 2,8’dir. Kendi aralarındaki sayı 260 -civarındadır.

İstisnai vatandaş olanlar 59 bin 747

Ülkemizde bulunan 3 milyon 594 bin Suriyeli sayısını biraz önce verdim. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 385.431. Tartışırsınız, tartışmazsınız. Ama ülke karar verse de bu çocukların hepsini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak. Yarın memleketlerine gitsinler ama ellerinde bu ülkede yaşadıklarına dair ve ay yıldızlı pasaport olduğuna dair, benim gönlümden geçiyor, gönlümden geçeni paylaştım… Çünkü bu çocuklar gelecekte bu ülkeye ve bu coğrafyaya aslında kardeşliğin ne demek olduğunu teker teker anlatabilecek ve bir milletin kendilerine nasıl ve insani bir şekilde sahip çıkabileceklerini ifade edecek bir yapı ortaya koyacaklar. Ama bu ülkenin kararıdır… İstisnai vatandaşlık alan Suriyeli sayısı, şu ana kadar toplam rakam 59 bin 747’dir. Bunun 28 bini ergin kişidir, bunun biz 15 binini aslında vatandaş yaptık. Ne demek bu? Öğretmen, doktor, esnaf, iş adamı, meslek erbabı... Bunlardan 24 Haziranda kaç kişi oy kullandı? “Milyonlarca, yüzbinlerce” dendi, sadece 22 bin kişi oy kullandı.

272 bin kişi döndü

Yine, ifade etmek isterim, Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan itibaren gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 272 bin 139’dur. Burada bugüne kadar toplam özellikle çalışma izni verilen Suriyeli sayısı 32 bin 199’dur. Bu konuda kaçak var mı? Varsa da bunun üzerine gitmek bizim sorumluluğumuzdur ama bir şey söyleyeyim, ben Çalışma Bakanlığı yaptım, bu izni bizden isteyen iş camiamızdır. Biz bu izni iş camiamıza verdik, onlar gerekli sorumlulukları yerine getirdiler mi? Bu bir tartışma meselesidir. Suriyelilerin faydaları da var bu ülkeye. Elli yıl sonra, yüz yıl sonra daha büyük faydaları olacak.

Bayramı biz açtık

Bayramı biz açtık, sebebi şu: İsteğimiz onların orasını daha fazla görmesi, daha fazla orayı hissetmesi, kalabileceklerin kalmasının sağlanması ve bu politika doğru bir politikaydı. Birden sayı artı 200 bin civarında -60 binlerde, 70 binlerde gidiyordu- daha arttı ama oraya gidip dönenlere kabahat bulmayalım, evleri bark ları yok, güvenlikleri yok. Bütün bunları “Oraya gidiyor da dönmüyor." diye bir tartışma içerisine alırsak ben doğru bir tartışmayı yapmış olmayız kanaatindeyim. Kızılay Kart üzerinden dışarıda kalanlara 100 liralık yardım yapılıyor. Bu da 3 milyar euroluk –hani 3 milyar+3 milyar oldu, şu ana kadar 2 milyar küsur eurosu ancak şeye dönebiliyor- ayrılan kaynak üzerinden, Kızılay Kart üzerinden yüzer lira bunlara veriliyor. Bunun da bizim millî bütçemizle bir alakası yok.

Yüzde 95 kayıtlı

Suriyelilerin yüzde 90’ının üzerinde, yüzde 95 civarında her türlü kayıtları yapılmıştır ve bu kayıtlar da bizim güvenliğimiz altındadır.