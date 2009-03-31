Soylu: Ergenekoncuları tasfiye edemedim

Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinden ayrılmaya karar verdiğini açıkladı. Soylu, "Kalmam için ısrar edilse de başkanlığı bırakacağım" dedi.



Edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek üzere DP Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) hafta içi toplanacak.



Toplantılarda Genel Başkan Süleyman Soylu'nun yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda olağanüstü kongreye gidilmesi önerisinde bulunacağı bildirildi.



22 Temmuz 2007 seçimlerinde alınan oyun gerisinde kalınması durumunda genel başkanlığı bırakacağını açıklayan Soylu'nun, partisinden ayrılmaya karar verdiğini, kalması için ısrar edilmesi halinde başkanlığını bırakacağını söylediği bildirildi.



'Ergenekoncuları tasfiye edemedim'



Soylu, "Partideki Ergenekoncuları tasfiye edemedim. Onlar bizi ettiler. Partimizde Ergenekoncu bir yapılanma var, özellikle bu terörle mücadelelede bizim partiyi aldattılar. Bizim partinin saflığından yararlandılar ve bizim partiyi kullandılar. TSK da var bu işin içinde, hep kullandılar. Kullandıktan sonra da attılar bizi." diye konuştu.





22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 5.42 olan DP, bu seçimde ise yüzde 2.2 oy aldı. (AA)