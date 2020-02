Soylu, donarak şehit olan askerlerle ilgili fotoğrafları yalanladı (2)- Yeniden

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli\'de 2 askerin donarak şehit olmasının ardından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf, görüntü ve yorumlara tepki gösterdi. Bakan Soylu, \"Yalan yanlış bilgiler verildi. Olayla ilgili olmayan resimler paylaşıldı. Ağaçlıklı bir yerde çekilmiş olayla ilgisiz bir fotoğraf, evlatlarımızın şehit olduğu yer olarak gösterildi. Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Ne teçhizat eksiğimiz söz konusu ne de böyle bir operasyona hazırlıksız gitmemiz. Biz aslan gibi 2 evladımızı kaybettik, bu sorumluluğu en üstten en alta kadar taşıyoruz\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Koordinasyon ve İstihbarat Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Soylu, bu operasyonlarda 21 bin 947 kişinin tutuklandığını ifade etti. Terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, güvenlik güçlerinin 4 mevsim operasyon halinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Son bir yılda PKK\'ya yönelik 91 bin 297, FETÖ\'ye yönelik 38 bin 725, DEAŞ\'a yönelik 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine yönelik ise 655 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 1451 PKK\'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 336 DEAŞ mensubu da gözaltına alınarak tutuklandı. Yine PKK operasyonlarında 113 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi. 132 PKK\'lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp adaletin önüne çıkarıldı. Ancak son bir yılda 117 kişi dağa çıktı. Örgütün içerisindeki koparabilme oranımızın çok daha yüksek bir noktaya ulaştığını beyan etmek isterim. Tunceli bölgesi PKK\'nın en etkin alanlarından biriydi. Biriydi diyorum çünkü buradaki dağ kadrosunun yüzde 75\'ini 2017 yılının başından itibaren etkisiz hale getirdik. 2017\'de bu bölgede 315 terörist vardı. Şu anda bu bölgede 81-84 terörist var. Burada operasyonlar devam edecek. Ne DHKP-C\'den ne MLKP\'den kimse kalmadı. Bizim Türkiye\'de iç güvenlik operasyonları çerçevesinde en başarılı vilayetimiz Tunceli\'dir.\"

\'PİLOT DEFALARCA DENEDİ, İNEMEDİ\'

Bakan Süleyman Soylu, Tunceli\'de jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel\'in (23) donarak şehit olmasıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

\"PKK\'ya vurduğumuz ağır darbeler neticesinde, örgütün yurt dışından terörist takviyesi kararı aldığı bilgisi alındı. Tunceli\'ye terörist grubunu intikal ettirmeye çalışıldığı istihbarat birimlerince haber alındı. Jandarmamız bu girişimi akamete uğratmak için 1 Ekim\'den itibaren 21 tim ile operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik timlerin içerisinde bulunuyordu. Operasyon bölgesi 2 bin 300 rakımda. Kara yolu ulaşımı olmayan, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu bir bölgedir. Timlerin bölgeye bırakılmasından sonra hava şartları aniden ağırlaştı. Hava şartları kötüleşip, tipi bastırınca 26 Ekim\'de timlerin geri çekilmesi konusunda komutanlar talimat veriyor. Bölgeye defaatle denenmesine rağmen, ki aynı aynı helikopter pilotu denemesine rağmen; 2-3-4-5 tipi nedeniyle oraya inemedi. Bunun üzerine tabur komutanı başta olmak üzere arkadaşlarımız yaya olarak, terörist saldırısına ve EYP riskine rağmen, yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. Ve 26 Ekim\'de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından hipotermi geçiren 2 evladımıza müdahale yapıldı.

\'NE TEÇHİZAT EKSİĞİMİZ NE DE HAZIRLIKSIZ GİTMEMİZ SÖZ KONUSU\'

Bu konuyla ilgili art niyetli açıklamalara şahit olduklarını belirten Bakan Soylu, sosyal medyada yayınlanan fotoğraf, görüntü ve yorumlara tepki gösterdi. Soylu, şunları söyledi:

\"Şuradaki fotoğraf ile şuradaki fotoğraf; burada ağaçlar var. Sosyal medyada hemen, kimlerin olduğu açık, HDP sempatizanları, PKK\'lılar, FETÖ\'cüler ve Türkiye\'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar, Tunceli\'nin huzurundan rahatsız olanlar. Tunceli\'de biz operasyon yapıyoruz. Ama her operasyondan sonra ağaçlar yanıyor diye sözde şarkıcılar da dahil, terör örgütü mensuplarını sabah akşam koruyabilmek için çare arayan ve terör örgütüne müzahir olan siyasi partinin mensupları dahil orada eylem yaparak terörle mücadelemizi engellemeye çalışmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama buna müsaade etmediğimizi de belirtmek isterim. Videolarla, çok daha önce çekilmiş, karda kışta çekilmiş ve daha ziyade de oradaki personellerin kim olduğu da tespit edilememiş bir videoyu ortaya koyup infial yaratmaya çalışan bir grup. Biz kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuş gibi bir anlayışı yaygınlaştırmak için fırsatı eline geçirenler, elinden geleni tüm açıklamalara rağmen ortaya koymaya çalıştılar. Elbette evlatlarımız oradan alındıktan sonra kısa bir mesafe araçla götürülmesinden sonra, helikopterle hastaneye ulaşılmıştır. Bir tanesinin şehit olduğu değerlendirilmiş ama tabip binbaşı nabzının attığını gördükten sonra tekrar hayata döndürmek için büyük çaba sarf etmiş. Birisi helikopterde birisi hastanede şehadet mertebesine ulaşmıştır. Bu hadiseye ilişkin tamamen art niyetli olarak yorum ve tezviratlara şahit olduk. Yalan yanlış bilgiler verildi. Olayla ilgili olmayan resimler paylaşıldı, başka yerde çekilmiş bir başka personelin videosu son konuşma olarak servis edildi. Ağaçlıklı bir yerde çekilmiş olayla ilgisiz bir fotoğraf, evlatlarımızın şehit olduğu yer olarak gösterildi. Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehitlerimizin üzerindeki giysi ve ekipman, dünya standartları çerçevesindedir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimiz söz konusu ne de böyle bir operasyona hazırlıksız gitmemiz söz konusu.\"

\'HER KONUDA PROFESÖR OLUNMAZ\'

Eski askerler tarafından televizyonlarda yapılan yorumları da eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

\"Bazen maalesef komuta kademelerinde görev yapmış askerlerin televizyonlardaki yorumlarını dinliyorum. Bazıları da kendilerine görev yapmasına rağmen gitmeyip korkanlar, istifa edenler. Üzüldüğümü ifade etmek isterim çok net. Biz 2 aslan, çalışma arkadaşımızı kaybettik. En yukarıdan en aşağıya bu sorumluluğu taşıyoruz. Mikrofon önüme konulmuşken, terör olayı sosyal medyada yürümüyor. Her konuda profesör olunmaz. Her konuda yorum yapıyor. Tarih profesörüsünüz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama televizyona çıkıp, sanki 40 yılını buradaki komutanlarımız gibi, buradaki emniyetçilerimiz gibi ahkam kesiyorlar. Buna müsaade etmek mümkün değildir kim olursa olsun. Terörle yapılan bu mücadelenin geldiği bu noktayı da bu laf cambazlarına bırakmak da söz konusu değildir. Biz sorumluluğumuzu hissediyoruz. Tim Komutanımız Karadeniz\'deki son operasyonlardan oraya geldi, 7 yıllık tecrübesi var. Bölük Komutanının 11 yıllık tecrübesi var. Tabur Komutanının 15 yıllık tecrübesi var. Bunu neden söylüyorum? \'Askerli liseler kapatıldığı için böyle oldu\' Yazıklar olsun ya.\"

\'SORUMLULUĞU EN ÜSTTEN EN ALTA KADAR TAŞIYORUZ\'

\"Biz aslan gibi 2 evladımızı kaybettik, bu sorumluluğu en üstten en alta kadar taşıyoruz. Biz sorumluluğumuzu hissediyoruz\" diyen Soylu, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

\"Elbette ki bütün bunlarla birlikte terörle mücadelemiz ciddi bir şekilde devam edecektir. Bu arkadaşlarımız orada telsiz özellikle iletişimi hiç kesilmedi. Ancak hipotermi dediğimiz olay; tabii bu olayı kendi uzmanları çok daha iyi izah edeceklerdir. Biz iletilen çerçeveyi ortaya koyuyoruz. Her insanda aynı hava koşullarında aynı şekilde etki göstermeyebiliyor. Tamamen açık bir alanda, tek bir ağacın bulunmadığı bozkırda tipiye maruz kalıyorlar. Merkezdeki arkadaşlar geri çekilmelerini talep ediyorlar. Tipi, özellikle yüksekte ciddi şekilde kahramanlarımızı zor koşullar altında karşı karşıya bırakıyor. Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak, en alt birimdeki arkadaşlarımız sorumluyuz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik, onlar gerekli incelemeleri yapacaklar. Eksiğimiz neredeydi? Eksiğimiz var ise biz bunu bulmak zorundayız. Sorumlu varsa bulmak zorundayız. Burada Jandarma Genel Komutanımız gerek Bakanlık yetkililerimiz hemen bölgeye gittiler. Gerekli araştırmaları, soruşturmaları değerlendirdiler. Şimdi müfettişlerimiz gelecekler ve buna göre de bu konuda eksik nerede ve nasıl olacaksa da bu konuyu hep birlikte kamuoyumuza sonuçlandıktan sonra tekrar iletebilme fırsatını ortaya koyacağız.\"



FOTOĞRAFLI