Soylu'dan müzik saati kısıtlaması hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda tepki çeken müzik saati kısıtlaması konusunda "teknik ekiplerin çalışma yaptığını ve bir öneri getireceklerini" belirtti.

NTV canlı yayınında konuşan Soylu, "Pandemi yasaklarının büyük bölümü gevşetilmesine rağmen gece müzik yasağıyla ilgili kısıtlama devam ediyor. Bu yasak ne zaman kalkacak?" sorusunu yanıtladı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz."

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