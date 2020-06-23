Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dilemeli" çağrısına kinayeli özür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından sert tepki göstermiş, 'namus düşmanı' ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında konuya değinerek "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım" dedi.

Soylu, bu çağrının ardından Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize... Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."

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