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Politika

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'bölge sistemi' tepkisi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın imzaladığı ‘bölge sistemi’ tam bir garabettir" demişti

18 Mart 2022 07:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet teşkilatında 'bölge sistemi'ne tepki göstermesine ilişkin olarak, "Birçok olumlu düzenlemeyle Polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024’te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın imzaladığı ‘bölge sistemi’ tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan polisimize ‘daha çok zorluğa katlanacaksın’ diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!” ifadelerini kullandı.
 
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına tepki gösteren Bakan Süleyman Soylu da Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
"Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. 
 
Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi.
 
Geliyor gelmekte olan." 
 
TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan emniyet teşkilatında 'bölge sistemi'ne tepki: Bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!
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