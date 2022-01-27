Soylu'dan İmamoğlu sorusuna yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağdığı gün Birleşik Krallık Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemesiyle ilgili MOBESE kayıtlarının paylaşılması konusundaki tepkisine yanıt verdi. Soylu, "Dedikodu değil, iyiliğin zamanı" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne katılan İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu" sözlerine Soylu, "Arkadaşlar; dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.

İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu, İstanbul’da kar etkisini artırmaya başladı gün Büyükelçi Dominick Chilcott ile yemek yediği anların MOBESE kayıtlarının paylaşılması tepki göstermişti.

İmamoğlu, şöyle demişti:

"Bu konunun devletin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının takipçisi olacağım. Çok önemli bir meseledir bu, kişisel de bir meseledir. Bu konudaki düşüncemi Sayın Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım.

Özellikle kamera sistemleri bir kazanın, suçun tespiti için kullanılır. Bunun kuralları vardır. Genel Başkanımız da dile getirdi bazı takip iddiaları, dinlenme vs... Biz bundan çekinmeyiz. Hukuksal tarafı ayrı bunlar varsa eğer... MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı bellidir, olayların, suçların tespitidir. Bu, sürecin parçası yapılarak servis ediliyor, birileri bunu kullanıyor. Bu çok önemli bir meseledir. Bunun talimatını kim verdiyse, kim müsade ettiyse, önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarak anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum. Ama hukuki olarak takipçisi olacağımı, mücadelemin devam edeceğini söyleyeyim."

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