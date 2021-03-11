Soylu'dan Batman'daki okul servisi kazasıyla ilgili açıklama: 16 kişilik serviste 26 kişi vardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), "Trafik Birim Amirleri Marmara Bölge Değerlendirme Toplantısı"na videokonferans yöntemiyle katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2011-2020 döneminde, Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen "kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısının 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, yüzde 35'lik bir azalış elde edildiğini bildirdi. Soylu, yaya trafiği ile ilgili bir kampanyaları olduğunu da hatırlattı.

"Bu, katliama açık davetiye çıkarmadır"

Batman'ın Sason ilçesinde okul servis minibüsünün yaptığı ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Öğrenci minibüsü köyden nakletse de kabul edebileceğimiz bir iş değildir. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bize neden sık sık denetim yapıyorsunuz diyenlere bir cevabımız var. Tam da bunlara engel olmak için, çocuklarımız ölmesin, sakat kalmasın, hayata küsmesinler diye" dedi.

Soylu, "16 kişilik araç eğer 26 kişinin hele de öğrencinin yanında aynı zamanda tekstil işçilerinin taşındığı bir araç olursa parayı kazanırsınız ama hayatı kaybedersiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.