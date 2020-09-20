Soylu bir kez daha gazeteci Öztürk'e yüklendi: Bakanlığımızın alacağı tüm kararları, onayınızı almak için gazete adresinize göndereceğiz!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün, Giresun'da yaşanan sel felaketini yeniden gündeme getirerek yazdığı "Sorumluluktan kurtulamazsınız" başlıklı yazısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi ve "Bundan sonra bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetenizdeki adresinize göndereceğiz" dedi.

Soylu, daha önce de Öztürk'ün, Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişi kaleme aldığı yazıya tepki vererek, "Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Saygı Öztürk'ün köşe yazısında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Dere yataklarına yapılan ev ve iş yerleri, altı boşalan menfezleri görmeyen siyasiler, işin kolayına kaçıyor, kaymakamı, alt derecedeki bazı kamu görevlilerini değiştirip sanki görevlerini yerine getirmiş oluyor. Giresun'da 4 askerimizin sele kapılması, toplam 14 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş gösterildi ve görev yerini değiştirildi. Günümüzdeki kaymakamın güvencesi yok. Atandığı ilçede kaymakamın görev süresi, hizmet bölgelerine göre farklıdır. Ama şimdi atanan kaymakamı AKP yöneticisi beğenmezse sorgusuz-sualsiz görevden alıyor. Kaymakam, siyasetçilerin esiri edildi, üstelik dava açma yolu da tıkalı."

Soylu'nun sosyal medya üzerinden ''Deveye ''Boynun neden eğri?' diye sormuşlar; 'Nerem doğru ki!' demiş. Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur'' diyerek yaptığı açıklama ise şu şekilde:

''Sayın Saygı Öztürk, “kopyala-yapıştır” mantığıyla ve kulaktan dolma birtakım bilgilerle, sadece bizlere karşı husumetinizi dillendirmek için çizdiğiniz çerçeveyi, bugünkü yazınızda da şaşkınlıkla ve üzülerek, takip ettik. Vesayet dönemi gazeteciliği ile hırsınızın, kibrinizin sizi hiç de doğru olmayan bir tutuma yönlendirdiğini görüyoruz. Tabiki buna karışmıyoruz. Bu gazetecilik mesleği ile aranızdaki ilişkidir, tasarruf da sizindir.

Ancak bugünkü yazınızdaki fitne unsurlarını ve doğru olmayan bilgileri düzeltmek de bizlerin sorumluluğu olduğu için, cevap vermek durumundayız;

1- Giresun'da şehit olan 5 Jandarma Personelimizin (yazınızda 4 olan) şehit olduğu ilçe Dereli değil, Tirebolu Harşit Çayı'dır. Selin etkili olduğu ilçeler ise Tirebolu Harşit Çayı, Espiye, Dereli (selden dolayı Dereli'de 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir) Doğankent ve bazı yerleşim yerleri ile köylerdir.

2- Yazınızın aksine Dereli kaymakamımız görevden alınmamış yeri değiştirilmiştir. Elazığ'da yaşanan depremden sonra başarılı çalışmalar ortaya koyan Kemaliye Kaymakamımız, Giresun'daki sel felaketinin ardından daha hızlı yol alabilmek ve yaraları daha hızlı sarabilmek için Dereli'ye görevlendirilmiş, Dereli Kaymakamız da Kemaliye'ye görevlendirilmiştir, yani iki ilçe arasında Bakanlığımızın tasarrufu ile becayiş yapılmıştır.

3- Yazınızda “İl Özel İdaresi Müdürü” (!) dediğiniz Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ise yaşanan sel felaketi sonrası görevlendirdiğimiz müfettişlerin talebi doğrultusunda, “kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri” sebebiyle görevinden alınmıştır.

Anlaşılıyor ki; hasmane tutumunuz, sizi sorumlu gazetecilikten ayırmaktadır. Yıllar sonra mesleğinizde geldiğiniz nokta bu olmamalıydı. Geçmişte İçişleri Bakanlığı mensubu olan iki ağabeyinize danışsaydınız, belki yazınızdaki bu hatalara yer vermezdiniz. Bundan sonra Bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetedeki adresinize göndereceğiz.

Hakiki Saygıyla...''