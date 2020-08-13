Soylu: AK Parti, korkmadı; demokrasi ve millet iradesini vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin 19. kuruluş yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, "AK Parti, korkmadı; demokrasi ve millet iradesini vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi" ifadesini kullandı.

Soylu, "AK Parti, 19 yıldır siyasi hayatın haysiyetini kurtararak, Millet iradesini ve Türkiye'yi, özgüvenle, tam bağımsızlık yolculuğuna çıkardı. AK Parti, korkmadı... Demokrasi ve millet iradesini ve tam bağımsızlığı, vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi. Siyasi hayat; devlet hizmetinin ve Millet iktidarının meşruiyetidir. AK Parti 19 yıldır, siyasi hayatı her fırsatta pespaye etmeye çalışanlara 'sözün, hakkın, iradenin' millette olduğu hükmünü kabul ettirdi." paylaşımını yaptı.

Soylu paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti, Darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen Millet hareketidir.. AK Parti, sadece geleceğe umut resmetmiyor, aynı zamanda ülkemizi ve Milletimizi; geçmişimiz, tarihimiz ve medeniyet mirasımızla buluşturuyor."

Efkan Âlâ’nın görevinden istifa etmesinden sonra İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Süleyman Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştirilerde bulunmuştu.