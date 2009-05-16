Soylu: 28 Şubat babalar gibi postmodern darbedir

Demokrat Parti başkanlık yarışında 2. turda çekilen Süleyman Soylu, oylama öncesi konuşmasında "28 Şubat babalar gibi postmodern darbedir" dedi.



DP Genel Başkan adayı Süleyman Soylu, partisinin 5’ncü olağanüstü büyük kongresinde delegelere seslenerek “Bana itimat etmenizi güvenmenizi istiyorum, bize destek verin ki, işsizliği kökünden kazıyayım, yolsuzluğun üzerine karabasan gibi çökelim, kıratı iktidara getirelim, Türkiye’nin kitabını yeniden yazalım” dedi.



DP’nin 5’nci olağanüstü büyük kongresi devam ederken genel başkan adayları arasında ilk sözü Süleyman Soylu aldı. Delegelerin ve il örgütlerinin sloganları eşliğinde salona giren Soylu, platformda yürüyerek salondakileri selamladı. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde kürsüye gelen Soylu, görevde olduğu 16 ay boyunca, sırtındaki terin bir gün olsun kurumadığını söyleyerek “Ben Menderes’in varisiyim, Kırat’la doğdum, Kırat’la büyüdüm, sonuna kadar Kırat’la yaşayacağım” dedi. 40 yaşında bu ülkenin bir evladı olarak kimseye kem söz söylemediğini, “Beyaz Yürüyüş” adı altında mücadelesini Anadolu’nun her tarafında gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, “adam” gibi siyaset yaptıklarını belirterek kongrenin iradesine saygı duyduğunu ifade etti.



Delegelere, “Allaha şükürler olsun üçüncü kez karşınıza geliyorum” diye seslenen Soylu şöyle devam etti:



'AKP bahçemize oturdu'



“Bugün bana diyorlar ki sen Süleyman Soylu güzel işler yapıyorsun ama biraz da sanki AKP’ye yakın politikalar ortaya koyuyorsun, her şeyi açık açık konuşacağız burada. Ben mi getirdim AKP’yi yüzde 47’ye? Açık konuşacağım oyunuza değil vicdanınıza talibim. CHP Güneydoğu’da oy aldı mı, MHP alıyor mu? Kim alacaktı? AKP alacaktı AKP? Bizim bahçemize geldi oturdu, o bahçeden onu atmaya çalışıyoruz. 28 Şubat’tan bahsediliyor, 28 Şubat babalar gibi post modern darbedir. Bunu ben değil sizler söylüyorsunuz. Ben kimin genel başkanıyım? DP’nin? DYP’nin de genel başkanıysam o politikayı devam ettirmek zorundayım. O post modern bir darbedir buna kendim de inanıyorum.”



Yaklaşık 1 saat süren konuşması boyunca sık sık alkış alan Soylu, bu kongrenin kişiler arasında bir mücadele kongresi olmadığını ifade etti. Soylu “Bu kongre bir zihniyetin tespitinin kongresidir. Ve bu zihniyete siz karar vereceksiniz.” dedi. Kendilerinin nasıl bir Türkiye istediğini de anlatan Soylu şunları söyledi:



“Öyle bir Türkiye ki yüzde 62’si 35 yaşın altında. Genç bir nüfusun avantajı olduğu bir ülke. Yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir siyaset anlayışı, ülkenin yarınlarına umut bağlayan, bir eli mazide bir eli gelecekte olan DP’lilerle, Kırat’la beraber yepyeni bir Türkiye imar ve inşa edeceğiz. Adalette sağlıkta eğitimde ekonomide yepyeni bir Türkiye imar ve inşa edeceğiz. Öyle bir Türkiye ki çocuklarımızın yarış atı olmadığı ilkokuldan itibaren herkesi kucaklayan, gençlerin üniversitenin ardından yüzde 70’inin dışarıda kalmadığı hiçbir kimsenin sıkıntı çekmediği bir Türkiye.Bir taraftan yepyeni bir anayasayı ortaya koyan bir Türkiye. Öyle bir Türkiye ki Mevlana’nın diliyse konuşan, Yunus’u anlayan bir Türkiye. Hacı Bektaş’ı hisseden, Pir Sultan Abdal’la yaşayan bir Türkiye. “



Konuşmasının sonunda delegelere seslenen Soylu, kendisine itimat etmelerini isteyerek, “Bize destek verin ki işsizliği kökünden kazıyalım, yolsuzluğun üzerine karabasan gibi çökelim, kıratı iktidara getirelim, Türkiye’nin kitabını yeniden yazalım. Sorumluluğumuz büyüktür, meselelerimizi sizin önünüze getirdik. Sorumluluğunuz İmralı’dır, Yassıada’dır, Menderes’tir, Polatkan’dır, Namık Gedik’tir. Biz geleceğiz, biz iktidarız, biz bunu yapabiliriz, çünkü biz demokratız, özgürlükçüyüz. Ben inanıyorum ki insanlığın en hayırlısı, insanlara hizmet etmektir.” diye konuştu.

