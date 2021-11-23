Soylu, '10 bin dolar alan siyasetçi kim' sorusuna yanıt vermedi: 'Devletin kayıtlarında vardır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesinin ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekillerinin "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim" sorusuna karşın isim açıklamadı.

Soylu, "10 bin dolar meselesi de devletin kayıtlarında vardır ve göreceksiniz bu ülkede yargı… Ve bundan sonraki süreçte açığa çıkaracaktır" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sık sık tartışmalar nedeniyle ara verilen görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde Soylu ile muhalefet partili milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin ortak yönelttiği soru ise katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" oldu. Muhalefet milletvekilleri ayrıca Sedat Peker'in sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddiaları da Soylu'ya sordu.

İç çamaşırı tartışması

Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine sert yanıtlar veren Soylu, "Gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi boğsalar tatmin olmayacaklar" dedi.

Muhalefet milletvekillerine "Sizin bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Menderes'e aynısını yaptılar. Rahmetli Demirel'e aynısını yaptılar. Eşinin iç çamaşırını Türkiye'nin siyaset malzemesi haline getirdiler. Rahmetli Özal'a aynısını yaptılar. Yapanların ayıbı" sözleri ise yeni bir tartışmayı başlattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Çok ayıp, iç çamaşırına falan girme, çamaşırından bahsediyor. Bir kadına hakaret ediyor. Ölmüş bir genel başkanın eşinin iç çamaşırından bahsediyorsun. Çok ayıp. Yapma bunu" diye tepki gösterdi ve özür dilemesini istedi.

Soylu ise "Ayıp olsa 15 Temmuz'da Genel Başkanı'nın nerede olduğunu ifade edersin. Yalanlarınıza devam edin. Ben tarihsel gerçekleri ifade ediyorum. Kendisinin anlama kabiliyeti olsaydı Fırat'ın doğusuyla batısını anlardı. Sayın Özkoç, sosyal medya politikası yapmaktadır. Senin yaptığın ayıptır, senin özür dilemen lazım" karşılığını verdi.

CHP'lilerin tepkisini sürdürmesi üzerine de Soylu, "Selahattin Demirtaş'a terörist diyemeyenler burada. Özür diletmeye çalışıyorsun. Yazıklar olsun. Sen sosyal medyaya konuş. Kemal Kılıçdaroğlu, bunları bilerek burayı karıştırmak için azmettirici olarak göndermiştir" diye konuştu. Tartışmanın büyümesi üzerine komisyon çalışmalarına bir kez daha ara verildi.

Kayıp silah açıklaması:16 kayıp silah var

Muhalefet milletvekilleri Soylu'dan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sivillere dağıtıldığı iddia edilen "kayıp silahlar" konusunda da bilgi istedi. Soylu, o tarihte kendisinin İçişleri Bakanı olmadığını ve "silah dağıtılması" gibi bir talimatının da sözkonusu olmadığını vurguladı. Soylu, kayıp silah adedinin ise 16 olduğunu söyledi:

"Üç adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 daha makineli tabanca kaybolmuştur. Hepsi bu kadar."

Kolombiya'da yakalanan ve Türkiye'ye gönderileceği belirtilen kokainle ilgili iddialara da yanıt veren Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un gösterdiği bir belgeyle ilgili "Belge doğru da. Türkiye'ye böyle bir malın geleceğini ifade ettiler. Bizim taleplerimize herhangi bir cevap vermediklerini de söylemek istiyorum. Yanlış tercüme edilen, kendi ülkesinin devletine, narkotik dairesine, kendi bilgilerine inanmayan ama FETÖ'nün yönlendirilmesine inanan anlayış" yanıtını verdi.

Özkoç'un, yurt dışına çıkmadan önce Sezgin Baran Korkmaz ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine ise ise şu yanıtı verdi:

"Kendi kurumunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapanlara soracaksınız, onunla beraber HDP'ye maddi yardımda bulunan anlayışa soracaksınız. Devletin bütün kurumları ile beraber, aklınızın yetmediği şudur, öyle bir karar aldık ve öyle bir meseleye daldık ki, organize suç örgütlerine karşı durduğumuz bu sistemdir."

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise Soylu'ya "Ayhan Bora Kaplan ile ilişkilerini açıkla. Mafya mensuplarıyla neden telefonda konuştuğunu açıkla. Sen bunun hesabını vereceksin" dedi.

Soylu, "Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir, haysiyetsizdir, onursunuzdur. Sensen; sen şerefsizsin, haysiyetsin, onursuzsun" karşılığını verince Şık, "Sen haysiyetini, onurunu ezdirmiş bir adamsın" sözleriyle tepki gösterdi.

10 bin dolar alan siyasetçi: Devletin kayıtlarında vardır

Komisyon toplantısının başından itibaren muhalefet milletvekillerinin "10 bin dolar alan siyasetçi kim?" sorusuyla karşılaşan Soylu, bu konuda yine isim vermedi, yargıyı işaret etti:

"10 bin dolar meselesi de devletin kayıtlarında vardır ve göreceksiniz bu ülkede yargı… Ve bundan sonraki süreçte açığa çıkaracaktır."