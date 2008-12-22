Söylet, liste başı oldu

Başbakan'ın doktoru olarak bilinen ve İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük yapmak için YÖK'teki görevini bırakan Yunus Söylet, Cumhurbaşkanı Gül'e gönderilen listede ilk sırada yer aldı. Üniversitedeki seçimlerde Ali Akyüz, Söylet'i geçmişti.



İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Rektörlüğü için YÖK'teki görevinden istifa eden Prof. Dr. Yunus Söylet'in rektörlük yürüyüşü sürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın doktoru olarak bilinen Söylet ve İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerinde ikinci sırada YÖK tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderilen listede ilk sıraya çıktı. Üniversitedeki seçimlerde 483 oyla ilk sırayı alan Ali Akyüz ise ikinci sıraya düştü.



Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilen Söylet’in İ.Ü. rektör adayı olacağını kamuoyuna ilk olarak mevcut rektör Parlak açıklamıştı. Parlak, isim vermeden, “Hem aday olacaksın, hem bu adayın değerlendirileceği kurulun üyesi olacaksın, hem de siyasi iktidarın tercih ettiği kişi olacaksın! Böyle bir şey olamaz. Üniversite yönetimlerinin siyasallaştırılması bu ülkeye hiçbir şey katmaz” diyerek tepki göstermişti. Parlak’ın işaret ettiği YÖK üyesinin Prof. Dr. Yunus Söylet olduğu basında yer almıştı. Mesut Parlak tarafından, “Hükümet tarafından YÖK üyeliğine atanan kişi, seçimlerde rektör adayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mu özerklik” diye Söylekt'i eleştirmişti. Söylet hakkında cemaatlerle de yakın ilişki içinde olduğu iddiaları vardı.



Bu eleştirilere yanıt vermeyen Söylet, İÜ’de seçim sürecinin başladığı 24 Ekim Cuma günü, YÖK üyeliğinden istifa etti. Söylet, İstanbul Üniversitesi’nin belli bir çizgisi olduğunu ve seçildiği takdirde bu çizginin değişmesinin söz konusu olmayacağını belirterek, “Ben Atatürkçü ve laikim. Söz konusu olan yakışanı yapmak. Danışarak yapmak zorundasınız. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini öğrenmek için bu yüzden YÖK’e başvurdum. İstanbul Üniversitesi seçim tarihini bekledim ve tarih belirlenince de YÖK üyeliğinden istifa ettim” demişti

