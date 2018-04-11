T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SÖYLEŞİ- QNB Finans Yatırım/Kanlı: Jeopolitikte ve MB tartışmalarında iyileşme olmazsa kurdaki yükseliş sürer

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Dolar ve euronun lira karşısında rekor ardına rekor kırmasını değerlendiren QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, jeopolitik riskler ve gündemdeki Merkez Bankası ile ilgili tartışmalara ilişkin olumlu bir ge

11 Nisan 2018 14:59

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Dolar ve euronun lira karşısında rekor ardına rekor kırmasını değerlendiren QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, jeopolitik riskler ve gündemdeki Merkez Bankası ile ilgili tartışmalara ilişkin olumlu bir gelişme yaşanmadığı sürece, döviz kurlarında yukarı yönlü baskının süreceğini öngördüklerini belirtti.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Kanlı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in bugünkü  konuşmalarının da piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

\"Fed artık sürpriz yapmaz, piyasaları şaşırtmaz\"

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları öncesinde ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeler yapan QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, “Fed’den artık piyasaları etkileyecek sürpriz beklemiyorum” dedi.

Bundan sonraki dönemde Fed’in artık güvenli cephe olduğunu vurgulayan Kanlı, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Son yapılan anketler piyasada üç faiz artışıyla dört faiz artışı arasında beklentiler dağılmış durumda.

“Fed de zaten \'üç (faiz artışı) yapacağım\' diyor. Piyasa ve Fed artık aynı noktada buluşuldu.

“Bundan sonraki dönemde Fed’den piyasaları etkileyecek sürpriz beklemem; artık o kısmı daha güvenli.

“Enflasyonda çok garip bir gelişme olmadıkça Fed’in faize ilişkin tavrı değişmeyecektir. Çünkü enflasyonun zaten son iki yılın en yüksek seviyesinde gelmesi bekleniyor. Herkes bekliyor ve gördü. Fiyatlama oluştu ve herkes bu konuda gardını aldı aldı.

“Garip veri dediğim beklentilerin çok ötesinde bir veri. Enflasyonda ancak hiç beklenmeyen bir hareket olursa Fed’e ilişkin farklı bir yorum yapılabilir.

“Fed tutanaklarından ziyade Nisan’da küresel ekonomik faliyete ilişkin veriler benim için çok önemli.

“Mart ayından sonra Nisan PMI (satınalma yöneticileri endeksi) verileri yavaşlamaya işaret ederse tekrar küresel ekonomiye dair görünümü değerlendiririm.

“Benim derdim jeopolitik gelişmeler; ticaret savaşları hortlar mı, hortlamaz mı endişesi.

“Çin’in ‘ben de varım’ diyeceği zaman da gelecek. ABD \'hayır benim bu mahallenin ağa babası\' diyecek; bakacağım, izleyeceğim budur.

“Haziran-Temmuz aylarında biraz kafamız karışacak. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tavrına bakacağım.

\"Nisan ayında küresel imalat verileri çok önemli\"

“Mart ayında ekonomik faaliyete ilişkin küresel olarak can sıkıcı veriler var. Nisan ayında ılımlılaşma Ocak Şubat çok iyi geçtiğinden mi, yoksa korkmamız gereken genel bir yavaşlamamı olduğunu anlayacağız.

“Küresel olarak Mart PMI yavaşlaması ‘Burak dikkatli ol, bir şeyler olabilir mi?’ dedirtti. Piyasaları süren temelde bu veriler.

“Nisan ayında küresel iktisadi faaliyete dair veriler çok kritik.

“Tüm gelişmekte olan ekonomilere yayılmış bir PMI yavaşlaması var. Nisan’da da yavaşlama olursa öngördüğümüz küresel ekonomik iyileşmeye dair tekrar soru işaretleri belirecek.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıNisan DHADolarQNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak KanlıMerkez BankasıDHAKanlı Ekonomi Bakanı Nihat ZeybekçiBaşbakan Yardımcısı MehmetMerkez Bankasının FedFederal Açık Piyasa KomitesiABDdeBundanFedin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24