SÖYLEŞİ- QNB Finans Yatırım/Kanlı: Jeopolitikte ve MB tartışmalarında iyileşme olmazsa kurdaki yükseliş sürer

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Dolar ve euronun lira karşısında rekor ardına rekor kırmasını değerlendiren QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, jeopolitik riskler ve gündemdeki Merkez Bankası ile ilgili tartışmalara ilişkin olumlu bir gelişme yaşanmadığı sürece, döviz kurlarında yukarı yönlü baskının süreceğini öngördüklerini belirtti.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Kanlı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in bugünkü konuşmalarının da piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

\"Fed artık sürpriz yapmaz, piyasaları şaşırtmaz\"

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları öncesinde ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeler yapan QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, “Fed’den artık piyasaları etkileyecek sürpriz beklemiyorum” dedi.

Bundan sonraki dönemde Fed’in artık güvenli cephe olduğunu vurgulayan Kanlı, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Son yapılan anketler piyasada üç faiz artışıyla dört faiz artışı arasında beklentiler dağılmış durumda.

“Fed de zaten \'üç (faiz artışı) yapacağım\' diyor. Piyasa ve Fed artık aynı noktada buluşuldu.

“Bundan sonraki dönemde Fed’den piyasaları etkileyecek sürpriz beklemem; artık o kısmı daha güvenli.

“Enflasyonda çok garip bir gelişme olmadıkça Fed’in faize ilişkin tavrı değişmeyecektir. Çünkü enflasyonun zaten son iki yılın en yüksek seviyesinde gelmesi bekleniyor. Herkes bekliyor ve gördü. Fiyatlama oluştu ve herkes bu konuda gardını aldı aldı.

“Garip veri dediğim beklentilerin çok ötesinde bir veri. Enflasyonda ancak hiç beklenmeyen bir hareket olursa Fed’e ilişkin farklı bir yorum yapılabilir.

“Fed tutanaklarından ziyade Nisan’da küresel ekonomik faliyete ilişkin veriler benim için çok önemli.

“Mart ayından sonra Nisan PMI (satınalma yöneticileri endeksi) verileri yavaşlamaya işaret ederse tekrar küresel ekonomiye dair görünümü değerlendiririm.

“Benim derdim jeopolitik gelişmeler; ticaret savaşları hortlar mı, hortlamaz mı endişesi.

“Çin’in ‘ben de varım’ diyeceği zaman da gelecek. ABD \'hayır benim bu mahallenin ağa babası\' diyecek; bakacağım, izleyeceğim budur.

“Haziran-Temmuz aylarında biraz kafamız karışacak. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tavrına bakacağım.

\"Nisan ayında küresel imalat verileri çok önemli\"

“Mart ayında ekonomik faaliyete ilişkin küresel olarak can sıkıcı veriler var. Nisan ayında ılımlılaşma Ocak Şubat çok iyi geçtiğinden mi, yoksa korkmamız gereken genel bir yavaşlamamı olduğunu anlayacağız.

“Küresel olarak Mart PMI yavaşlaması ‘Burak dikkatli ol, bir şeyler olabilir mi?’ dedirtti. Piyasaları süren temelde bu veriler.

“Nisan ayında küresel iktisadi faaliyete dair veriler çok kritik.

“Tüm gelişmekte olan ekonomilere yayılmış bir PMI yavaşlaması var. Nisan’da da yavaşlama olursa öngördüğümüz küresel ekonomik iyileşmeye dair tekrar soru işaretleri belirecek.”