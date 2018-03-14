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Dünya

SÖYLEŞİ / Böke: Yasa ile güvenli seçim hakkı ortadan kaldırılıyor

Celal Sönmez / Londra, 14 Mart (DHA) – İngiltere’nin Başkenti Londra’da 13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 23

14 Mart 2018 20:04

Celal Sönmez / Londra, 14 Mart (DHA) – İngiltere’nin Başkenti Londra’da 13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (European Association of Political Consultants - EAPC) buluşmasına katılan CHP Parti Meclisi Üyesi İzmir Milletvikili Dr. Selin Sayek Böke, Meclis\'ten geçen paket yasanın \"güvenli seçim hakkını ortadan kaldırdığını\" vurguladı.
DHA\'nın sorularını yanıtlayan Böke, meclisten geçen ittifak yasasının Türkiye’nin güvenli seçim hakkını ortadan kaldırdığını söyleyerek, “Güvenli seçim aynı zamanda seçim sürecinin güvenli ve adil yaşanabilmesidir. Sadece bu yasal düzenleme sınırında düşünmemek gerekiyor, bu sandığın güvenli işleyebilmesi için tüm demokratik haklarımızın açık olması gerek. Bütünüyle OHAL, sansür yasası ve ittifak yasası, seçimin güvenli işlemesini bugünden sandığa kadar risk altına almış durumda. Bize düşen ise bunu tartışmak ve toplumun seçimi güvenli yapma hakkını yeniden tesis edecek adımları bugünden atmak için mücadele etmekten geçiyor” dedi.

Görüntü dökümü:

- Selin Sayek Böke ile röportaj

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