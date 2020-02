SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Garanti Ödeme Sistemleri kurucusu ve CEO’su Mehmet Sezgin, kripto para birimlerinin ödeme sistemlerinde yaygınlaşmasının, ancak \"tek ülke tek devlet anlayışına bağlı ütopik bir ortamda\" mümkün olabileceğini söyledi.

\"Büyük bir şirkette, genç bir şirket ruhu ile lovemark nasıl yaratılır?” sorusuna yanıt verdiği yeni kitabı \"Hikayesi En Bol\"un basın toplantısında Sezgin, Bonus Card’ın bürokrasiye takılmadan hızlı uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla oluştuğuna dikkat çekti.

Kitabın, anlatılan kart hikayesinden çok, işletme bilimi üzerine olduğunu ve Bonus Card hikayesinin \"vaka çalışması\" olarak adlandırılabileceğinin altını çizen Sezgin, bu nedenle kitabın ana hedef kitlesinin genç yöneticiler ve işletme bilimi alanında eğitim gören kişiler olduğunu söyledi.

Basın toplantısının ardından DHA’nın sorularını yanıtlayan Sezgin, kripto para birimlerinin ödeme sistemlerinde yaygınlaşmasının, şu anki küresel politik ortamda olanaklı olmadığına, ancak, gelecekte ödeme sistemlerinde yer alabilme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

\"Para birimleri ve ödeme sistemleri arasında birebir bir bağlantı yok; çünkü, ödeme sistemleri bütün dünyada çok paralı çalışan bir teknoloji.

\"Kanada’ya gittiğinizde Kanada doları kullanıyorsunuz, Türkiye’ye geldiğinizde ister Amerikan doları, ister Euro ister lira ile ödeme yapabiliyorsunuz; sistem otomatik olarak çok paralı çalışıyor.

\"Eğer Bitcoin çok yaygın bir para haline gelseydi, isteyene Bitcoin ile ödeme imkanı verebilirdik; çünkü, o da bir para birimi.

\"Ancak, merkez bankalarının bu süreçlerde kontrolü elden bırakmaya istekli olmadığı için Bitcoin’in bu politik ortam devam ettiği sürece yaygınlaşacağını düşünmüyorum.

\"İleride bence yaygınlaşacaktır ama bunun olması için tek dünya tek devlet gibi bir anlayışın olduğu ütopik bir dünyada yaşamamız gerekiyor.

\"Dolar ve euro şu an çok güçlü, bunun yanında Çin, Hindistan, Afrika gibi güçlü ekonomiler de bir noktada kendi para birimlerini çıkarmak isteyeceklerdir.

\"Ancak, o noktada küresel ekonomide çok fazla para birimi olduğunu fark edip bu kargaşaya bir son vermek istediğimizde kripto para birimleri de ödeme sistemlerinde yaygınlaşabilir.\"

Blockchain (blok zinciri) teknolojisinin hız ve enerji sorununa da değinen Sezgin, söz konusu teknolojinin ödeme sistemlerine entegre olabilmesine sıcak baktığını belirtti ve ekledi:

\"Blok zinciri ile ilgili şu an iki sıkıntı var, güncelleme hızı ve harcadığı enerji miktarı. Şu an güncelleme dakikalarla yapılıyor, bizim saliselere ihtiyacımız var.

\"Bir Bitcoin üretilmesi bile hala çok fazla enerji harcıyor. Dolayısıyla bu iki sorun çözüldüğü zaman blok zinciri kullanışlı olabilir.

\"Biz ödeme sistemlerinde zaten yaygın ve delege edilmiş sistemleri seviyoruz. Yaygın teknolojiyi merkezi teknolojiye tercih ediyoruz çünkü yaygın teknolojiler birbirlerini destekliyor.

\"Bu yüzden şu anki hızı bizim için yeterli olmasa da güvenli bir teknoloji olduğu için blok zincirine sıcak bakıyoruz.\" (Fotoğraflı)