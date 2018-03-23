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Ekonomi

SÖYLEŞİ - TÜSİAD / Bilecik: Tek bir şey yapacaksak o da enflasyonu yüzde 5.0 hedefine ulaştırmak olmalı

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart (DHA) – Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik döviz kurlarındaki rekor düzeylere ilişkin, Bilecik “Herşeyi bırakıp tek bir şey yapacaksak, o da enflasyonu yüzde 5

23 Mart 2018 18:24

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart (DHA) – Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik döviz kurlarındaki rekor düzeylere ilişkin, Bilecik “Herşeyi bırakıp tek bir şey yapacaksak, o da enflasyonu yüzde 5.0 hedefine ulaştırmak olmalı” dedi. 
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde DHA Ekonomi’nin sorularını yanıtlayan Bilecik, \"İnanın, dünya genelinde de müzik değişince, dans da değişiyor. Bu cümleyi bazen kullanıyorum. İçinde bulunduğumuz son bir iki yıl ve 2018’de artık yeni bir müzik çalıyor ve artık yeni bir dans lazım. Yoksa iş dünyası olarak pistte kalmamız söz konusu olmayabilir\" dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:
\"İş dünyasının ortaya koyduğu bu muazzam başarıların altında müthiş bir inanç var, bu başarının ötesinde alkışlanacak bir durum.
\"Düşünün yüzde 12 civarında bir enflasyonun olduğu ortamda, makro istikrarın sıkıntılı olduğu bir platformdayız.
\"Ama bir yandan yüksek büyümemiz var. Ama bir yandan yüksek faizler var.
\"En azından enflasyonun üç puan dört puan üzerinde bir düzey.
\"İş dünyası gerçekten çok pozitif bir mucizeyi başarıyor en nihayetinde.
\"Ve kurun her oynaması – inanın düşmesi de çıkması da – iş dünyası için bir hararet yaratan nokta. Isıyı yukarı çekiyor.
\"Bunların sakin ortamlarda olabilmesi için bizim enflasyonu diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yüzde 5 hedefimize ulaştırmamız veya oluşturmamız gerekir.
\"Herşeyi bırakıp tek bir şey yapacaksak, buna odaklanmalıyız.
\"Dünyanın toplamına bakıldığı zaman birkaç tane ‘\'sıkıntı\' diyebileceğimiz gelişme var.
\"Faizler yükseliyor, paranın maliyeti yükseliyor.
\"İkincisi bizi daha çok ilgilendiriyor; büyük projelerimiz var ama daha fazla paraya ihtiyacımız var.
\"Zaten borç yükü yüksek olan özel sektörün projelerini de bu anlamda büyüttüğünde daha fazla borçlanmaya, daha yüksek maliyetle borçlanmaya ihtiyaç duyacak bir ikilem içerisinde kalabiliriz.\" (Fotoğraflı)

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